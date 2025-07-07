前五月全國建物抵押設定棟數寫六年新低 專家：周轉金破口「沒了」

根據內政部最新建物抵押權設定棟數統計顯示，今年前五個月，全國建物抵押權設定棟數約23.8萬棟，較去年同期減少約24%，寫下近六年新低。

建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定的主要目的，包括新承作房貸案量、轉貸或周轉金，又以購屋貸款為大宗，因此建物抵押權設定的減少，反映出近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。

張旭嵐進一步分析，今年前五個月抵押棟數縮減，不僅反映限貸令下購屋交易降溫，新承作房貸戶減少，且銀行資金用途審查嚴格，包括轉增貸的周轉資金不得購屋，加上股匯市高點盤整的壓力下，屋主們轉增貸投資的意願也都下修，導致今年房貸業務量冷卻不少，讓仍有資金水位的銀行也有志難伸。

主要都會區當中，以桃園市的年減幅最輕微，較去年減少約14.4%；新竹縣則是衰退幅度最大的都會區，足足比去年同期縮水約三成之多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新竹縣因近年房價漲幅大，在景氣起伏之際，銀行鑑價更加保守，使近期購屋的民眾，不易取得足額貸款，也沖淡買房的意願。

陳定中指出，桃園市的衰退幅度較輕微，是因區域房價在北台灣相對低，千萬元左右的低總價物件選擇不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額的難度也相對低。