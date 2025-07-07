拿房搬錢難！銀行嚴審、建物抵押設定寫6年新低

根據內政部最新建物抵押權設定棟數統計顯示，今年前五個月，全國建物抵押權設定棟數約23.8萬棟，較去年同期減少約24%，創下近6年新低，主要都會區中，新竹縣衰退幅度最大，足足比去年同期縮水約三成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益。

而建物抵押權設定的主要目的，包括新承做房貸案量、轉貸或週轉金，其中以購屋貸款為最大宗，因此建物抵押權設定的減少，也反映出近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。

張旭嵐進一步分析，今年前五個月抵押棟數縮減，除了反映限貸令下購屋交易降溫，新承做房貸戶減少，銀行資金用途審查嚴格，轉增貸的週轉資金不得購屋更是主因。

另外，股匯市高點盤整的壓力下，屋主們轉增貸投資的意願下修，也導致今年房貸業務量冷卻不少，讓仍有資金水位的銀行也有志難伸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市的衰退幅度較輕微，年減僅14%，主要是桃園房價，在北台灣都會區對首購族而言相對友善，尤其是蛋白重劃區，千萬左右的低總價物件選擇還不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額的難度也相對低，因此申貸購屋仍相對踴躍。

另一方面，桃園近年重劃區發展熱絡，新案交屋量能旺盛，購屋貸款的申辦需求仍大，因此建物抵押權設定的萎縮幅度較和緩。

新竹縣則因近年房價漲幅大，在景氣起伏之際，銀行鑑價更加保守，使近期購屋的民眾，不易取得足額貸款，也沖淡買房的意願。