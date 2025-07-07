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丹娜絲颱風攪局 中央四處社宅申請延長至7月9日

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
首波中央社宅招租，線上受理期限延長至7月9日。圖片提供／國住都
首波中央社宅招租，線上受理期限延長至7月9日。圖片提供／國住都

因應@@@丹娜絲颱風@@@來襲，為讓民眾有更充裕時間完成申請，國家住都中心宣布，首波中央社會住宅招租的線上申請期限延長一天，至7月9日晚間11點59分截止；全台各地協助辦理的實體據點服務時間，也同步延長至7月9日下午5點結束。

住都中心表示，原訂7月8日截止申請，但考量民眾在颱風期間需防颱、防災、避免外出，為減少不便並保障申請權益，決定延長申請期限。

此次延長適用的4處社宅包括：台北市萬華安居、新北市五谷好室A、桃園市龍岡好室、高雄市崇實安居。

國家住都中心提醒，有意申請者，請把握最後期限，至「安居好室」網站完成線上申請，若申請過程中有疑問，可於上班時間（上午9點至12點、下午1點半至5點）撥打諮詢專線。

丹娜絲颱風 社會住宅 颱風

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