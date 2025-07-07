虛漲吐出來！台北房價回到去年8月、領跌者是它

台北市地政局近日公布6月建物買賣移轉棟數，全市2,037棟，較去年同期衰退22%，但較5月增加17%。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城分析，台北房市是否回穩，或是維持長U型底部盤整，仍待觀察。由於不動產集中度改善方案還要滾動式執行到年底，若信用資源仍以交屋貸款為主，新增房貸申貸持續困難，房市恐陷窒息量。

另從價格指數來看，全市住宅價格的最新綜合指數為128.39、月減1.5%，回跌到去年8月的水準，如果細部分解到各產品，則產品佔比最高的公寓類跌勢最大，跟去年8月相比，跌幅為4.8%，價格更已回落到去年1月。

蘇金城表示，從房價趨勢來看，北市住宅價格，公寓、小宅最早投降，在去年9月起跌，大樓12月也跟進，可見第七波信用管制已經應證「量先價行」的趨勢，把過去一年硬撐、虛漲的漲價逐步吐回。

他表示，老公寓產品跌勢最重並不意外，因為這類產品多數屋齡已超過40年，不但房貸年限短、總價高、月付金壓力大，加上三房格局不符合現代首購族偏好，吸引力大不如前。

此外，原本部分地區有重建預期，但近來缺工缺料、推案速度趨緩，讓重建題材失色，公寓價格自然承壓，成為本波修正的領跌者。

蘇金城表示，面對目前價、量雙雙下滑的情況，市場氣氛已由過去的賣方市場轉為買方市場，2023年底因新青安政策帶來的特殊熱度已消退，當前正是近七年來難得的議價入市窗口，具備自用、置產需求的買方應審慎評估、積極掌握時機。