SCFI 再走跌 法人估：第3季旺季運價漲勢可能受限

SCFI指數至上周為止，為1,763.49點，較前一周持續下跌5.2%，其中，美東線較前一周下跌12.5%、美西線下跌18.9%，歐洲線則是上漲3.5%；法人機構表示，在川普關稅政策影響下，海運市場第3季旺季運價漲勢動能恐將受限。

分析師指出，展望全球海運市場後市，8月中國關稅豁免期到期，近期中國出口至美國貨量需求開始減弱，此外，隨美西線運價持續走跌、並逐漸朝損平點邁進，加班船已陸續返回至亞洲航線。歐洲線方面，由於無關稅影響、加上需求開始進入傳統旺季表現，運價走勢呈現上漲。整體而言，在關稅政策影響下，旺季美國線運價漲勢動能恐將受限。

獲利方面，第2季下旬開始關稅豁免、搶運導致運價上漲，預計大多將於第3季反映，加上進入傳統需求旺季，遠洋線運價仍有望高於前期低點，全季有望為航商2025年季獲利高峰。考量第3季受到關稅政策影響，旺季運價漲勢動能恐受限，第4季進入傳統需求淡季，運價將再度面臨走跌壓力，對海運股評價維持中立看法。