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暑假瘋一夏！限時19天長榮航精選航線最低4,041元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。業者提供
長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。業者提供

暑假不宅家，環遊世界趁今夏！夏日旅遊熱潮開跑，是不是激起想出國度假的慾望了？長榮航空推出2025年夏季促銷，帶您暑假瘋一夏！即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之指定航線，優惠票價83折起，現在就是規劃海外假期的最佳時機。

今年暑假出國風潮強勢回歸，長榮航空準備了驚喜優惠價，讓您輕鬆走訪世界各地！熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要4,041元起(未稅)、桃園-首爾來回最低6,373元起(未稅)、桃園-清邁來回最低8,575元起(未稅)，桃園-福岡來回最低只要8,730元起(未稅)；歐美澳航線也有超值優惠，桃園-布里斯本來回最低17,591元起(未稅)、桃園-維也納來回最低34,096元起(未稅)、桃園-舊金山來回最低24,588元起(含稅)。

迎接夏天出遊，長榮航空與各大旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」。【戀戀香港】讓您到香港享受三天兩夜的小旅行，體驗時尚、享受港點，最低6,288元起。【歐洲魔幻時刻】時尚米蘭機加酒最低26,969元起，倫敦也只要26,430元起，各大旅行社還加碼提供交通票券、大禮包、行李配件等獨家超值好禮。

日本自由行產品還推出年中大回饋，不管是東京迪士尼樂園，還是即將開幕的沖繩JUNGLIA恐龍主題樂園，超多好玩景點等您來探索。

團體行程也有好康！【玩美加族】行程強力推薦阿拉斯加費爾班克斯8天極光之旅，含3晚極光狩獵和珍娜溫泉住宿，售價116,900起，7/31前訂第二人再折7,000。美加雙國洛磯10日遊，暢遊西雅圖、溫哥華及三大國家公園，售價93,900起。

魅力歐洲行程首推西班牙11天售價106,900起，葡萄牙11天售價104,900起，經典法比荷10天售價104,900起，北歐三峽灣13天售價157,900起，請立即洽詢合作旅行社。

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