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鋼市低迷加上新台幣狂升暴走 螺絲業蕭條再傳歇業
鋼市低迷，加上新台幣狂升暴走，螺絲業雪上加霜，產業鏈再傳歇業與無薪假。高雄經營50年的老字號螺絲熱處理廠通知客戶全面停工；另有抽線廠無線可抽宣布全廠做四休三，多休的一天不給薪，是否引起骨牌效應待觀察。
上櫃螺絲廠主管說，市場低迷的傷害，遠遠比不上最近新台幣匯率劇烈升值造成的打擊，再加上國際訂單需求疲弱、美國關稅不確定性等因素，當前螺絲供應鏈全面陷入獲利惡化的經營危機。
不具名的螺絲業大老說，新台幣短期急升近13%，出口導向的螺絲與扣件產業首當其衝，「真的會害死人」，接單沒錢賺、不接單生產線無法運作，前景不樂觀。
上市鋼廠主管表示，許多貿易商與美國客戶簽下長單，但對方堅持維持第2季報價不變，以新台幣結算成本每單皆虧損。
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