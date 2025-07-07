全球鋼鐵市場 面臨三問題

鋼市陷困境，上市鋼廠專家表示，鋼鐵內銷是淺盤經濟，外銷是定輸贏的大局，出口不能悖離全球發展走勢，目前全球鋼市面臨三大問題，基本上都陷困局，導致市場無活力，但並非台灣單方面能改變，業者只能求新求變突圍。

檢視這三大問題，業內專家指出，首先，是鋼鐵市場結構失衡與產能過剩。根據OECD報告指出，全球鋼鐵產能達24億公噸，但自2019年起需求連年走弱，加劇供給失衡，尤其大陸鋼企持續補貼推高產能，導致全球鋼鐵出口過剩。

此外，全球經濟缺乏韌性，宏觀經濟動能不足，經濟預期普遍偏低。例如美國平均關稅升至數十年來最高水平，川普政府還要再加關稅，造成供應鏈不確定性與企業信心下降。

另個重點是需求端持續走弱，經濟放緩下，全球基建與製造疲軟難以為鋼鐵吸納足夠支撐。