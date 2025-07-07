鋼市疲弱三大因素夾擊 鋼廠訂單大降逾三成 30年來最慘處境

全球經濟持續疲弱，鋼市受美國對等關稅、需求端低迷與市場預期悲觀三大因素共同夾擊，上市鋼廠大嘆「30年來最慘處境」，鋼鐵產業鏈全線急凍，訂單大降三成以上，嚴重的甚至腰斬對半，各廠產銷規模緊縮，集體度小月。

中鋼（2002）專家指出，時序進到第3季，東南亞颱風、雨季，營建工地開工日數減少，加上北半球高溫、歐美暑休長假交易停擺，當下原本就屬於鋼鐵業傳統淡季，如今再遭逢外部環境嚴峻，更是雪上加霜。

上市鋼廠主管表示，鋼市進到「30年來最慘處境」，短線聚焦美國對等關稅期限7月9日後政策明朗，「看能不能誘發交易信心」，後市仍充滿不確定性，市場近期內復甦的可能性幾乎為零。

圖／經濟日報提供

實況商情顯示，隨著美國對等關稅延到7月9日拍板，導致近月來美國訂單全面停止，只能轉向歐盟與東協市場發展；外銷鋼廠出口受挫，回頭拚國內內銷市場，再面臨台灣淺碟經濟，加上內銷山頭盤據，只能殺價競爭，陷入「做白工」困境。

隨著鋼鐵產業接單進到低潮，向上對原料的需求自然銳減，中鋼、中鴻等上游廠7月進單數量同步萎縮，從上到下、從下到上，「整條產業鏈凍成冰棍」。

上市鋼廠主管說，大環境低迷下，仍見許多利好。最近國際鐵礦價格跌深反彈，每公噸收盤96.5美元，單日漲1.4%、單周漲3.2%，只要鐵礦不大跌，鋼價欲小不易，行情就有一定支撐。

部分分析認為，鐵礦此波反彈主因為技術性修正與政策預期，非根基於需求改善，因此被視為「死貓跳」恐後繼無力。此外，大陸鋼鐵現貨同步出現價格反彈，流通行情回暖引發市場想像空間，需要伴隨需求面增長，才能支撐價格持續走高。

上市鋼廠主管表示，大陸祭出經濟發展政策，表明鋼鐵產業將「去產能、防止惡性競爭」，優化鋼鐵產業結構，並支撐鐵礦需求度，權威機構預測，未來12至18個月鐵礦價格可能維持80美元至100美元區間，若有激勵的政策可加速提升動能。