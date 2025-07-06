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數位行銷／超個人化體驗 鎖住客戶

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在快速變化的數位時代裡，顧客不僅希望得到優質的產品或服務，更渴望被理解與重視。過往的「個人化」可能僅限於稱呼顧客姓名、推薦幾款相似商品，但如今，AI將帶動「超個人化（Hyper-personalization）」發展。

過去，我們依賴市場區隔、顧客分群來推測不同客群的需求。然而，AI的介入徹底顛覆了這種模式。透過強大的數據分析能力，AI能夠即時處理大量的顧客數據，包括瀏覽行為、購買歷史、互動模式與社群媒體動態，甚至是語音語調與表情變化等非結構化數據。

這種精準的洞察力，讓企業得以描繪出每位顧客獨一無二的數位足跡與行為模式。舉例來說，當顧客瀏覽某類產品頁面時，AI不僅能推薦相關商品，更能根據其過往的點擊習慣、停留時間，甚至比對與其相似的其他顧客行為，預測他們可能感興趣的內容或服務，進而提供極度客製化的資訊流。這讓行銷訊息不再是盲目地撒網，而是像量身訂製的專屬對話。

Netflix堪稱「超個人化」內容推薦的經典範例，其AI演算法不僅基於用戶的觀看歷史、評分和搜尋紀錄，還會分析用戶何時暫停、快轉，以及與其他具有相似觀看模式的用戶行為進行比對。

Netflix搜集全球數億用戶的觀看行為數據，他們不僅分析按讚、評分等用戶的顯性偏好，更深入挖掘如觀看時長、放棄點等隱性偏好，並將其與節目類型、演員、導演與情節標籤等內容數據結合。此外，Netflix還不斷實驗和優化其推薦演算法，透過A/B測試不同的推薦方式，以確保提供最符合用戶口味的內容，大幅提升用戶停留時間和滿意度。如此的設計，使得每個用戶看到的Netflix頁面都是獨一無二的。

總部位於新加坡的星展銀行（DBS Bank）的做法也值得稱許。他們導入AI分析客戶的交易數據、消費模式以及投資組合，以預測客戶的潛在需求或可能遇到的問題。可說是在亞洲金融業中，最積極利用AI提升顧客體驗的業者之一。

星展銀行整合來自網銀、手機App與實體分行等各種接觸點的客戶數據，透過AI分析客戶行為，預測他們接下來可能需要什麼服務。舉例來說，當AI偵測到客戶近期有大筆海外交易，便可能會主動推播合適的旅遊保險或外幣換匯服務。

此外，AI不僅用於回答客戶提問，更能主動發送個人化的財務建議、潛在風險提醒，甚至是最優惠的理財產品資訊。

時序進入2025年下半年，AI已然成為數位轉型中不可或缺的驅動力。它賦予企業前所未有的能力，去理解、預測並滿足每位顧客的獨特需求。從被動回應到主動預測，從標準化服務到「超個人化」體驗，AI正在幫助品牌從「好」邁向「卓越」。

從Netflix、星展銀行等成功案例觀之，都證明了透過對數據的深度挖掘、AI模型的精準運用以及與顧客體驗的無縫結合，企業可以創造出無與倫比的價值。那些能夠善用AI力量，將科技與人情味完美結合的企業，將是這個新時代的贏家。

它們不僅能提升顧客滿意度與忠誠度，更能開創全新的商業模式，在激烈的市場競爭中脫穎而出，真正實現顧客體驗的顛覆性升級。

AI Netflix 星展銀行

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