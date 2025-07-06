點子農場／上海新地標 導引後 AI 時代人文風向

最近，路易威登（LV,Louis Vuitton）在上海打造全球唯一的船形旗艦店「路易號」，以「體驗經濟」重新定位品牌價值。這艘遊輪造型建築，長114.5 公尺、高30 公尺，融合了展覽、精品與餐飲。樓高三層，占地484坪，成為上海新地標。

路易號不僅是奢侈品牌的商業策略，更是一艘「象徵之舟」。銀紅金屬船身在都市天際線投射出炫目的視覺，說明了當下全球高端品牌面對中國市場瓶頸時已有醒悟；比起價值移轉的「交易」，更迫切打造「被感知的價值」。更明確的說明，LV的品牌價值，在於享受生活與實踐生命，也某種程度影射出後AI時代的人文情境。

歷史學家哈拉瑞指出，在AI與自動化時代，人類有被踢出「生產系統」的危機，對於世界，人類不再必要，也不再被需要。這樣的「無用階級」其實是迫使人類邁入一種新的自我價值重整：從「我做什麼」到「我享受和感受到什麼」。

在AI大量取代勞動之際，「無用階級」概念預示著一個全新社會現象：大量人類將不再被市場需要，也無從透過生產證明自己的價值。面對這樣的危機，UBI（無條件基本收入）被視為必然的制度性回應，提供基本生活保障，避免社會崩解。然而，UBI雖可解決生存問題，卻無法回答「人生的意義是什麼」這一困惑。

UBI的實施打破了「工作等於價值」的舊倫理，讓人有可能不再為溫飽奔波，開始思考如何活得有感與有尊嚴。這也標誌著價值結構的轉向：從生產導向邁向感受導向、創造導向、關係導向。

UBI可能創造的是一個「無用但自由」的世界，而人文教育與文化實踐將成為幫助人們走出虛無、重建內在價值的關鍵力量。未來最重要的，不再是人能產出什麼，而是能感受到什麼、想像出什麼、連結起什麼。

「路易號」正好是這種文化實驗的象徵：進入這艘船，不被迫消費、生產或競爭，但被邀請去「停下來感受」和思考，在純粹的感官體驗、歷史記憶與設計敘事中，找回被科技取代後人最渴望的「存在感」。

「路易號」的出現，並非偶然，而是品牌想抓住一個明確的時代信號，當人們不再需要或者無法奮力生活，反而最需要好好享受生活。體驗空間不只是商業場域，而可能成為新的公共人文空間。讓人身分重塑，開始用「感受過什麼」、「在哪裡沉浸過」來訴說自己，不是成就在社經階梯上的證明。

同時，這也是文化主體轉移，當AI演算法推薦我們要買什麼、去哪裡看展，品牌則在「存在的意義」上做文章。未來，誰還在教我們該如何生活？或許正是品牌與策展人。

當人類可以脫離生存競逐。當生活只剩閒暇卻無意義，那或許比成為生產工具還可悲，因為忙於生產可讓人忘記享受生活和成就生命。上海這艘巨輪傳遞出的訊號是：讓人花心思在「感受力」上，在「存在的質感」上，而不是在生產效率上。

若將哈拉瑞的「無用階級」看成一種契機，那麼路易號則是一條航道：邀請人類朝向感官主義、生活派、微存在者轉型，那才是後AI時代的人文救贖。

這艘沒有目的地的船，卻指向某種未來的方向，它不是在航行，而是在城市與時代中「試泊」，試探人們是否已準備好進入後AI時代的感官共生文明。