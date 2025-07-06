經濟選書／掌握AI進化 成為無法取代的人

如何掌握AI這一超級工具，是擺在所有人面前的重要問題。技術的進步必然使技術變成解決問題的方法，進而使職業技能變成通用技能，同時也符合技術發展的趨向。對於大多數人而言，我們提倡將AI作為一種方法全面提升自我能力，而非僅僅將AI視為一種傳統意義上的電腦技術。

那麼，AI作為方法的核心是什麼呢？就是從「基於對話的預訓練大型語言模型」中引導出世界級的知識，以及強大的推理能力。簡言之，核心就是如何與AI對話。

技術進步是人類文明發展的驅動力之一。在發展進程中，昔日屬於少數菁英和專家才能掌握的「高深」技術，逐漸普及和社會化，最終變成了大多數人都可以掌握和應用的日常技能。這一變化在歷史的長河中屢見不鮮，而我們正處於新的變革浪潮之中，那就是人工智慧的快速發展。

以駕駛技術為例。汽車問世時，駕駛汽車是一項需要專門學習和掌握的技術，司機曾是一個高薪工作，但隨著駕駛技術和汽車的普及，開車幾乎是一項基本技能。而今，隨著自動駕駛技術的發展，人工智慧從最初的輔助，甚至可以替代人類駕駛汽車。

再以打字為例。打字機問世時，打字本來是一種由專業人員從事的高薪工作，但隨著電腦和打字軟體的普及，打字很快由專職工作變成了一項人人都要掌握的基本技能。如今，生成式AI的發展使打字甚至都不再必要了，只要說出需求，AI就會為你生成一系列的文案。

我們也可以從程式設計的演變，看到同樣的內在邏輯。最初，程式設計是基於繁瑣的二進制機械碼，後來出現了C、Java、Python、Rust等更為人性化的高階語言，而現在的AI程式設計，又使程式開發變得更加簡單和便捷。程式設計曾經是科學家和數學家的工作，後來出現了工程師這一高薪職業，但未來絕大部分程式設計的工作可能會由AI自動完成。

曾有一段漫長的時期，優質的教育是稀缺資源，而現在，透過網路和AI技術，優質的教育得以分享到世界的每一個角落，大量的線上課程、教育應用程式以及個人化學習平台，使每個人都有機會學習新知、享受優質的教育服務。

藝術創作曾經是少數天才藝術家的獨占領域，但數位藝術工具和AI創作軟體正在降低藝術創作的門檻，使更多人能嘗試和參與藝術創作。如今，AI繪畫和音樂創作軟體協助人們創作出令人驚嘆的藝術作品，拓展人們複雜的技藝，展現自己的藝術品味。

這一系列變革，無不揭示技術的社會化是技術發展必然趨勢。技術進步必然在各領域帶來解決方案，使原本僅由某個群體或少數人掌握的技術社會化、普及化，使更多的人受益。對於曾享有「技術特權」的人來說，他們的優勢地位將被技術社會化過程削弱。對於沒有「技術特權」的人來說，他們將有機會分享到技術帶來的利益和便利。如今，AI技術社會化進程對所有人一視同仁，無論對菁英還是大眾而言，這不僅是一場偉大變革，更是一場人人皆可享用的盛宴！（摘自《成為AI無法取代的那個人》， 好人出版）