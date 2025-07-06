智慧經營／樺漢科技董事長朱復銓 集團大併購 華麗轉型

樺漢科技（6414）在董事長朱復銓帶領下，透過多次併購，成功躍升台灣規模最大的工業電腦（IPC）集團。朱復銓表示，併購對樺漢而言就是要進行轉型，如今樺漢在全球各地擁有豐富資源，就是靠併購所致，而其中的經典一戰，就是併購德國工業電腦龍頭康創（Kontron），當時碰上不熟悉德國文化、政府法令及工會等問題，而樺漢作法就是借力使力，透過間接投資策略達成目標。

全球布局 累積資源

樺漢在朱復銓接手後，透過多次併購，快速擴大公司規模，經典戰役如投資半導體設備廠帆宣、併購德國康創，讓樺漢從2014年營收不到百億的IPC小公司，到2024年成長到將近1,500多億的規模。

談起併購，朱復銓回憶，「2014年樺漢剛上市時，是營收僅30億的公司，因此，我們快速透過投資併購擴大規模，當年度就投資了瑞祺電、沅聖。」

朱復銓表示，樺漢目前全球布局齊全，因此就算美國總統川普關稅怎樣改變，樺漢因為在多個國家擁有製造基地，能全方位支援客戶需求。

而樺漢能在這十年累積這麼大的全球資源，關鍵就是透過投資併購，而在被投資的公司併入集團後，樺漢也會鼓勵子公司進一步併購其他企業。

朱復銓指出，當企業要進行併購時，要想幾個問題，分別是為何要轉型？為何要併購？要如何執行？

而對樺漢而言，併購就是要進行轉型，目前樺漢集團已在逾70個國家設有據點，擁有超過6,000位工程師，這些都是透過投資購併所產生的規模。

他以投資康創為例，「併購康創是我的目標，因為他是全歐洲最大的工業電腦廠，但當時碰到一些實際麻煩，包含不熟悉德國文化及政府法令問題，而且康創有工會組織，這是非常麻煩的，如果找台灣人或德國律師去管理他們，都是非常耗時費力、很難處理的事。」

在地融合 成果豐碩

朱復銓分析，康創之所以經營管理不佳，主要是因為用人太過浮濫，比如他有1,100名員工，但一年績效卻僅有營收95億元，勢必得進行裁員瘦身，所以當時他就想，該怎麼解決裁員跟工會問題，「結論就是我們一定要借力使力，千萬不要自己去管他（康創）。」

朱復銓解釋，樺漢的方式是先投資德國上市公司「S&T」，S&T熟悉德國產業工會跟運作方式，再用S&T的德國班底去投資、併購管理康創，透過這種間接策略，進而達到將台灣公司的DNA融入德國企業文化。

朱復銓說，S&T併購康創後對其進行組織調整，瞬間瘦身330位員工，而節省成本效果顯著，要是當時樺漢自己下來管理康創，可能找再多人也達不成此事，但樺漢透過借力使力策略達成目的。

回頭來看，2017年時康創營收約100億元，2024已成長到565億元，股價也從當時的2.7歐元，漲到現在約23歐元上下，顯示策略正確。