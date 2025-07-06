EASY SHOP聯手康是美直攻200家門市 新品開運褲登場

台灣國民內衣店EASY SHOP繼今年3月首度進駐康是美100家門市，並創下亮眼銷售成績之後，宣布進一步擴大合作，自即日起再進駐康是美100家門市，全面拓展內衣版圖，總計進駐門市已達200家。

配合此次擴大合作，EASY SHOP同步推出全新商品「開運褲─莫代爾平口內褲3件組」，以舒適親膚的莫代爾面料為主打，提供柔軟無束縛的穿著體驗，象徵舒適開心就開運。

此次的全新商品「EASY SHOP開運盒褲」，7月起在全台新增的100家指定康是美門市限定發售。此外，為回饋廣大消費者，即日起推出限時優惠活動─EASY SHOPx康是美限定商品「任選兩盒再折$100」，包含新品開運盒褲3件組及熱賣品QQ糖內衣，以及輕盈裸感無痕內衣、雲朵蠶絲抗菌內褲3件組。

EASY SHOP指出，此次新品開運盒褲以「好運」、「舒適」、「時尚」為三大主軸，每一件內褲不只是穿的貼身單品，更是幸運能量的日常儀式感。

從裸感、QQ糖內衣到開運褲，EASY SHOP再證國民內衣地位，持續拓展實體通路並與藥妝跨界合作，顛覆傳統內衣內褲只能在專門店或電商購買的印象，讓「買內著」變得就像日常補貨一樣輕鬆方便。

同時，全台門市也支援售後服務讓消費者購物更安心。EASY SHOP第三次聯手康是美，也為市場注入時尚新話題，讓更多女孩的內在隨時都能閃閃發光。

EASY SHOP表示，此次新品開運褲整件採用60支莫代爾親膚面料，柔滑細緻舒適輕盈，仿佛第二肌膚般貼合身形，0.1公分彈力織帶無痕超自在，中腰平口版型包覆不夾臀，舒適零束縛，無痕設計不捲邊，服貼不咬肌膚動靜皆型超好穿，搭配棉感裡襠貼心呵護私密肌。

開運盒褲精選三大「STAY LUCKY」開運色，穿出幸運磁場，包括「水晶粉」：戀愛魔法色，自帶甜美光環，「吸引好人緣」。「鑽石藍」：智慧與冷靜代表，穩定情緒適合專注與思考，考生穿著推薦。「珍珠白」：健康運全開-淨化負能量，像新生般充滿活力。

EASY SHOP強調，EASY SHOP康是美限定開運褲，從裡旺到外滿滿正能量，走路都帶風；3件組精緻包裝，不論是為自己挑選，還是作為實用好禮贈送親友，都是夏日換季的絕佳選擇；穿上開運褲，讓好運緊貼每一天。