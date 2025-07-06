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美越關稅談判結束 製鞋廠營運展望較佳

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美越關稅談判結束，美國將對越南徵收20%關稅，低於先前4月初的46%，關稅政策造成的不確定性逐步消除，惟稅率高於暫緩期間的統一稅率10%，品牌商及成衣與製鞋供應鏈關稅負擔仍有所提升，其中成衣業壓力較大，而製鞋廠來億-KY（6890）及志強-KY（6768）營運受干擾較可控。

法人表示，越南的關稅稅率20%高於暫緩期間的統一稅率10%，品牌商未來需漲價轉嫁關稅成本，終端市場的鞋服產品銷售降溫預期將是大概率事件，仍需持續觀察終端市場銷售以及品牌商的訂單調整狀況。

製鞋廠展望相對穩健，來億雖需分攤關稅成本，但HOKA訂單增長強勁，Adidas穩健成長，新增New Balance訂單逐漸放量，亦有潛在新客戶加入，受到關稅政策干擾的程度可控。而志強沒有收到品牌客戶分攤關稅的要求，展望 2026年，營運展望正向看待。

品牌商面臨關稅成本壓力，對漲價策略較審慎，要求供應鏈共同分攤10%關稅成本，以成衣廠面臨的分攤關稅的壓力較為沉重，聚陽（1477）將分攤 3%關稅成本，儒鴻（1476）則有10-20%客戶要求分攤5%關稅成本。

儒鴻 聚陽 越南 關稅

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