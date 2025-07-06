光陽出招「4年加倍保固」 機車全新商戰開打

國內機車市場一場全新商戰即將開打！光陽董事長柯俊斌在2025國際重型機車展開幕就出招，推出對消費者最有吸引力的「4年加倍保固」。消費達人就分析，這招對於還在觀望買盤，再加上開學購買機車旺季到來，光陽7、9月的銷售量勢必推升。

國內機車市場今年上半年銷售量依舊由三陽（2206）的SYM品牌遙遙領先其他品牌，過去的機車銷售一哥光陽則被遠遠的拋在後面。今年上半年三陽銷售台數為14.6萬台，市占率為44.2%，光陽依舊緊追在後，銷售台數為8.9萬台，市占率為 27%。

國內機車市場銷售第三名為山葉，總銷售台數為5.65萬台，市占率17.1%，國內知名的電動車品牌Gogoro銷售台數為1.18萬台，市占率3.6%，今年上半年總機車市場達33萬台。

柯俊斌接任光陽董事長第一場記者會完整的說明光陽未來的營運策略，瞄準市場商機射出三枝箭，力拚銷售重返龍頭寶座，首先推「4年加倍保固」用技術x保固回饋市場，同步拉高銷售量；其次，組織架構調整，強化研發及行銷策略恢復經銷商銷售信心；第三推出全公司推加薪留才政策。

光陽於2025國際重型機車展開幕首日領軍光陽最新車時尚車「小精靈Genie 115」與旗艦跨界黃牌「Xciting X350」，今年逢光陽61周年慶，柯俊斌董事長宣布「光陽全車系噴射電腦元件4年保固」為上任後對KYMCO「品質至上．顧客滿意」的最新指導方針。

光陽曾經連續22年蟬聯銷售總冠軍的紀錄，也是國內機車史上唯一的紀錄，柯俊斌就是領軍光陽寫下輝煌成績的重要功臣，過去這五年多來，光陽全力發展電動車，在油車市場的戰力下滑，輪掉市占第一的龍頭寶座，光陽這次宣布推出「加倍保固」用技術加保固政策，重新擦亮金字招牌，再度挑戰市場冠軍。

柯俊斌瞄準「萌時尚」趨勢，推出全新時尚車款「小精靈Genie 115」，以圓潤可愛的造型與細膩質感設計搶攻年輕市場。「Genie小精靈」是光陽專為女性騎士量身打造的輕移動時尚車，主張用小輕大省。