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一表看新案重災區！這裡45案0完銷 專家：降價壓力大

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。591新建案提供
房市示意圖。591新建案提供

新案市場買氣低迷近一年，建商開始撐不住，紛紛喊出降價，哪些地區降價壓力大，消費者最有可能撿便宜？

根據591新建案統計，七都共有18個熱門推案行政區，去年上半年買氣火熱，完銷案此起彼落，但今年上半年全部繳白券掛零，其中桃園新屋最慘，目前線上共有45個建案，去年上半年有10案完銷，今年一個都沒有。

另外，去年也有10案完銷的高雄橋頭區，今年也是掛蛋。買氣重災區還有新北三鶯樹林地區、台中舊市區、清水區，北市蛋黃大安區、信義區等，也都進入推案市場寒冬。

591新建案新聞課組長林哲緯分析，現階段市場保守當道，不利建案去化，先前房價超漲，或是缺乏題材、生活機能的區域，現在都面臨龐大去化、降價壓力。

其中桃園新屋區，過去關注度有限，但近年受中壢、楊梅等地房價走高，其價格優勢開始吸引置產客、首購族追捧，銷況一路長紅，只是如今利多出盡、投資客退場，市場需求迅速被打回原形。

新北市三峽、鶯歌、樹林三地相接，都屬於相對蛋白區，根據591新建案線上待售建案資料，三地目前合計有34筆推案，去年有10案完銷，但由於房價推升太快，碰到景氣反轉，難再吸引買盤跨區出手，導致完銷案驟減。

另外即便有竹科加持的香山區，去年上半年有9筆建案完銷，今年也無一賣完。中南部表現亦不理想，台中清水區，過往台中港生活圈挹注，「清水變雞湯」、價量俱揚，今年有33筆待售建案，沒有任何一案完銷，雞湯又變清水。

此外，高雄「台積概念區」之一的橋頭區，今年未見任何個案完銷，與去年共有10案銷售一空，形成強烈對比，顯見在央行打炒房後，科技議題對區域買氣的紅利逐漸弱化。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

建案 房價 買氣

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