掌舵百貨協會八年 遠百總座徐雪芳日前卸任理事長

遠東百貨總經理徐雪芳擔任中華民國百貨零售企業協會理事長八年，日前卸任。百協目前是台灣最具規模的百貨協會組織，也是百貨業界最重要的交流平台，會員涵蓋遠東百貨、漢神購物中心、台北101購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心，還有新加入的新光三越百貨、微風廣場等，會員總營收占台灣百貨市場近七成規模。

百協指出，在過去的八年間，徐雪芳主導百協及會員交流等事務，並創設「零售創新卓越獎」，擴大基層百貨優良從業人員獎勵，任內更首次促成與國外百貨協會正式拜會交流的紀錄，拜訪「日本百貨店協會」，讓百協不論在國際交流、服務創新，社會公益、以及業務拓展各方面都取得成果。

正在進行交接的百協秘書長王明倫表示，徐雪芳從2016年接下百協理事長以來，擔任百貨業與政府之間的溝通橋樑，面對當年疫情初期口罩短缺，徐雪芳當下指示，百貨業屬於第一線的服務產業，務必與政府單位溝通取得協助，也因此爭取到政府的支援，定期提供會員口罩，一起度過難關。

此外，徐雪芳也積極增加台灣百貨業與國際的交流，探索實用和創新的零售趨勢，在拓展經營視野的同時也提升台灣在國際的能見度，進行國民外交。

王明倫表示，百協除了定期組團出席亞太零售大會（APRCE），去年率領會員代表20餘人，拜會日本百貨店協會，和日本高島屋、伊勢丹、GINZA SIX等百貨高層見面交流，深入了解日系百貨的營運模式、及服務流程，開啟台日百貨協會的交流管道，也替日後雙方互訪，建立了友誼橋樑。

百協依照章程定期召開理監事會議，會議中也對於百貨業時事問題進行討論；王明倫表示，對於全球性的缺工問題，會員代表對於百貨業的專業人才的培訓與營運創新的迫切性都感同身受，徐雪芳提出用鼓勵的方式，帶動從業人員的服務熱忱與創新的活力，從而創設「零售創新卓越獎」，鼓勵從業人員在營運、管理、服務、行銷等領域，勇於突破框架，提案創新，還增加了優良百貨從業人員的海外考察獎勵名額，透過競賽獎勵和觀摩學習兩道機制，帶動人才創新與營運活力。透過這個機制，過去這八年，百協總共表揚了11件創新提案、120位優秀的百貨從業人員。