中小企業永續轉型 標竿學習／聚恆永續工程 社區共榮

「一開始我是做水文氣象觀測的，後來有個案子臨時需要太陽能系統，我以前在成大做過，就進口設備試試看。」聚恆（4582）科技董事長周恒豪提到，當年一場意外的成功，讓他看見了市場缺口，也確立了聚恆科技深耕太陽能的方向。

牽緊客戶 推出雙保制度

「我們從2002年開始做，那時還沒有什麼人知道太陽能怎麼運作，等到2010年國內通過《再生能源發展條例》，躉購制度一出來，整個產業才起飛。」周恒豪說，聚恆科技從最初的單一訂單起步，到台灣再生能源政策形成前的十年間，靠著技術、品質與口碑，在小市場中穩步成長。

談到聚恆科技最具代表性的永續實踐，非「雙保制度」莫屬。

這是周恒豪親自設計，站在客戶角度推出的制度，涵蓋20年的「系統維護保固」與「保證最低發電量」兩大保障。

雙保制度是指，聚恆科技在原有的五年免費保固期結束後，提供有償延長服務，保障系統穩定運作；同時，針對客戶借貸需求，制定發電收入保障機制，確保每年收益足以支付貸款本息。

此舉不僅降低客戶風險，也建立與客戶長達20年的穩定合作關係。

「我們要跟客戶共存亡20年，就不能只是賣設備，更要為後續經營負責。」周恒豪說，這樣的長期承諾，也促使聚恆科技必須在工程品質、維運能力與財務健全性上持續精進，形成良性循環。

規劃案場 注重思利及人

圖／經濟日報提供 台塑轉投資的宣冠公司是聚恆科技的老客戶之一，雙方合作推動10多個案子。宣冠副總經理徐思齊坦言：「雖然聚恆比較貴，但很實在可靠。」

在台灣，太陽能設施的擴張常與土地利用、環保爭議掛鉤，尤其是地面型與漁電共生案場。

對此，聚恆科技以「利害關係人溝通」為核心策略，推動在地參與、回饋與共榮。

以台南七股志光漁電共生案場為例，公司與原有養殖戶共同設計場區規劃，保證養殖權益不受損，並且成立基金，用於基礎設施維修與社區發展。

除此之外，更主動提供免費住房、聘用當地包商、推動老人送餐服務等，確保案場周邊居民都能夠實質受惠。

以人為本 實踐社會責任

周恒豪強調：「我們到人家的地方做工程，就要準備至少相處20年。如果一開始沒有把關係處理好，後面只會是無止盡的糾紛。」這種以共融思維為出發點的社會責任實踐，讓聚恆科技的案場少有抗爭聲音，反而成為產業典範。

2023年是聚恆科技的永續元年，公司成立永續發展委員會，由董事長親自領軍、一級主管為成員，副總經理周恒安則實質擔任永續推動辦公室主任，系統性導入ESG政策與行動。

「很多人說中小企業沒能力做永續，但我認為只要有心，就能找出方式去實踐。我們連廠區用電都自己發、自己用，這不是很實在的淨零行動嗎？」周恒豪說。

在治理面，聚恆科技不僅推動內部碳盤查，更設定2028年達成碳中和目標。具體作法包括：將廠區80%以上用電來源，改為自家太陽能電廠，部分月份達到100%；安裝儲能設備，儲存周末太陽能電力供平日使用；40台公務車中已有17台汰換為電動車，預計全面電動化。

另外，公司也推動員工購買電動車輛補助，以及廠內照明汰換為LED、採用高效空調系統。

雙管齊下 實現減碳60%

這些作為讓公司僅透過用電轉供與車隊電動化，就實現超過60%的碳排減量。除了既有的太陽能EPC與運維服務，聚恆科技也積極發展儲能系統，並參與台電儲能自動頻率控制（AFC）標案，提升電網穩定性。

「能源轉型不是只有一個模組，我們希望建立一個智慧能源系統，從發電、儲電到用電都能管理。」周恒安說。

此外，聚恆也成立快充站子公司、併購水產養殖技術公司，協助漁電共生案場提升產量與品質，實踐環境與產業雙贏。

聚恆科技目前已有多座自建或合作運營的儲能案場，未來將持續擴大儲能與智慧能源服務，提升能源韌性與調度能力。

「我們不是跟著政策走，而是自己先走一步，這樣才不會被市場淘汰。」周恒豪說，聚恆科技展現了中小企業在永續時代的可行典範，也證明：永續不是大企業的專利，是有心、有行動的企業所能達成的共同未來。

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