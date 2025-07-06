聽新聞
0:00 / 0:00

百貨新競局 三強殺入戰場 統一集團 Dream Plaza 傳本月登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自google map
統一Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自google map

2025年下半年百貨大戰開打，三家大型百貨將相繼開幕，統一集團信義區第二家百貨Dream Plaza新登場；新光三越台南小北門店8月開出，全台總店數來到16家；北台中最大購物中心「台中漢神洲際購物廣場」年底登場，搶攻台中百貨零售市場。

統一集團全新百貨「Dream Plaza」再插旗信義區，市場最近傳出將於7月25日登場，面積有7,500坪，最高樓層為六樓，外加上七樓戶外空間。「Dream Plaza」將有超過300個品牌，進駐全球最大近千坪的星巴克，還會有24小時營業的博客來書店。

統一美麗事業董事長高秀玲日前指出，「Dream Plaza」將與統一時代百貨地下美食街相連，客群主要是都會區上班族，且餐飲業態比重將不會超過四成。

下半年開幕百貨 圖／經濟日報提供
下半年開幕百貨 圖／經濟日報提供

百貨龍頭新光三越今年將攜手南山人壽開出第三家分店「新光三越小北門店」，是新光三越第16家分店，商場面積廣達1.1萬坪，原預計今年6月底開幕，但受到台中中港店氣爆意外影響，開幕時間延至8月中旬試營運。

新光三越表示，小北門店品牌大多是台南獨家，規劃地上一樓至四樓 ，超過180個品牌進駐，目標客群鎖定年輕族群，其中高達三成是餐飲，將引進多樣化輕奢品牌。最大亮點是日本人氣超市「LOPIA」將進駐，為台南首店。

位於台中的「台中漢神洲際購物廣場」預計今年底開幕營運，投資金額達100億元，總面積6.6萬坪，是一座地上七層、地下四層的建築。預計引進近500家國內外品牌 ，規劃結合特色餐飲、奢華購物、電影院、空中咖啡廳、多功能展演場域於一身的新型態商城，年營業額挑戰百億目標。

目前已知美麗新影城將首度進軍台中市場、進駐漢神洲際；漢來美食旗下被譽為「全台最難訂位餐廳」的島語自助餐廳、漢來上海湯包及溜溜酸菜魚專賣店等新店也將進駐。

北門 新光三越 餐飲業

延伸閱讀

信義區新百貨Dream Plaza傳7月25日開幕！近千坪全球最大星巴克將進駐

新光三越完成改選董監事 擇期再選董事長

台中新光三越 拚11月復業

周年慶復業？台中新光三越氣爆後今解封 議員：這事母湯喔

相關新聞

百貨新競局 三強殺入戰場 統一集團 Dream Plaza 傳本月登場

2025年下半年百貨大戰開打，三家大型百貨將相繼開幕，統一集團信義區第二家百貨Dream Plaza新登場；新光三越台南...

產業追蹤／負責任AI 導入標準不能等

人工智慧（AI）已成為企業發展的核心動能，從客服、行銷到流程自動化，無不依賴AI提升效率。然而，若忽視AI倫理與風險治理...

產業追蹤／助力教學 形塑老師新角色

人工智慧（AI）正快速重塑我們對教學與學習的想像。從語音助教到個人化學習系統、再到自動批改工具，許多原本耗費教師心力的教...

產業追蹤／企業運用AI Agent 效率躍進

AI的初體驗，通常是個別嘗試生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Copilot或Canva，應用於文案撰寫、...

中小企業永續轉型 標竿學習／聚恆永續工程 社區共榮

「一開始我是做水文氣象觀測的，後來有個案子臨時需要太陽能系統，我以前在成大做過，就進口設備試試看。」聚恆科技董事長周恒豪...

傑出生技產業獎 8日揭曉

2025亞洲生技大會將於23至27日展出，並於8日先舉辦會前記者會，將揭曉2025 Taiwan BIO Awards ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。