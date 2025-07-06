百貨新競局 三強殺入戰場 統一集團 Dream Plaza 傳本月登場

2025年下半年百貨大戰開打，三家大型百貨將相繼開幕，統一集團信義區第二家百貨Dream Plaza新登場；新光三越台南小北門店8月開出，全台總店數來到16家；北台中最大購物中心「台中漢神洲際購物廣場」年底登場，搶攻台中百貨零售市場。

統一集團全新百貨「Dream Plaza」再插旗信義區，市場最近傳出將於7月25日登場，面積有7,500坪，最高樓層為六樓，外加上七樓戶外空間。「Dream Plaza」將有超過300個品牌，進駐全球最大近千坪的星巴克，還會有24小時營業的博客來書店。

統一美麗事業董事長高秀玲日前指出，「Dream Plaza」將與統一時代百貨地下美食街相連，客群主要是都會區上班族，且餐飲業態比重將不會超過四成。

下半年開幕百貨 圖／經濟日報提供

百貨龍頭新光三越今年將攜手南山人壽開出第三家分店「新光三越小北門店」，是新光三越第16家分店，商場面積廣達1.1萬坪，原預計今年6月底開幕，但受到台中中港店氣爆意外影響，開幕時間延至8月中旬試營運。

新光三越表示，小北門店品牌大多是台南獨家，規劃地上一樓至四樓 ，超過180個品牌進駐，目標客群鎖定年輕族群，其中高達三成是餐飲，將引進多樣化輕奢品牌。最大亮點是日本人氣超市「LOPIA」將進駐，為台南首店。

位於台中的「台中漢神洲際購物廣場」預計今年底開幕營運，投資金額達100億元，總面積6.6萬坪，是一座地上七層、地下四層的建築。預計引進近500家國內外品牌 ，規劃結合特色餐飲、奢華購物、電影院、空中咖啡廳、多功能展演場域於一身的新型態商城，年營業額挑戰百億目標。

目前已知美麗新影城將首度進軍台中市場、進駐漢神洲際；漢來美食旗下被譽為「全台最難訂位餐廳」的島語自助餐廳、漢來上海湯包及溜溜酸菜魚專賣店等新店也將進駐。