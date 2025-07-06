傑出生技產業獎 8日揭曉

2025亞洲生技大會將於23至27日展出，並於8日先舉辦會前記者會，將揭曉2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎獲獎名單，邀請得獎廠商代表提前曝光今年台灣生技產業的最新技術與產業趨勢。

2025亞洲生技大會主辦單位為台灣生物產業發展協會、及美國Biotechnology Innovation Organization（BIO）。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會第一天將規劃三大主軸論壇，包括創新科技、投資高峰、區域合作等，由於美國總統川普推動對等關稅政策，預料將促成各國專家透過今年展會激盪更多區域合作的新契機。

台灣生物產業發展協會表示，亞洲生技大會今年主題為 「掌握亞洲生技新契機」，以宏觀國際視野與多元產業鏈結，攜手引領亞洲生技創新，邁向新世代。今年雙樓層共有近850家廠商、近2,200個攤位共同展出，規模穩居亞洲之最，更是生技業全球前三大的指標性關鍵展會之一。

今年亞洲生技大會展覽現場規劃醫藥醫材、委託開發與製造服務（CDMO）、委託臨床研究（CRO）、製藥設備儀器、生物相似藥區、細胞治療等14大專業展區，涵蓋完整生技產業鏈，共有來自19個國家的國際藥廠及醫材公司齊聚展出。國家館陣容包含美國、瑞士、日本、澳洲、比利時、印度、波蘭、奧地利、菲律賓、泰國等生技強國與新興國家，充分展現全球參與的廣度與產業量能，並提供台灣生技醫藥產業拓展國際業務及深化合作的良好機會。

亞洲生技大會8日舉辦的會前記者會，將由台灣生物產業發展協會獎章委員會主委張文昌公開揭曉「2025傑出生技產業獎」的四大獎項獲獎名單：「金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產業創新獎」。