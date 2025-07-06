聽新聞
0:00 / 0:00

傑出生技產業獎 8日揭曉

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2025亞洲生技大會將於23至27日展出，並於8日先舉辦會前記者會，將揭曉2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎獲獎名單，邀請得獎廠商代表提前曝光今年台灣生技產業的最新技術與產業趨勢。

2025亞洲生技大會主辦單位為台灣生物產業發展協會、及美國Biotechnology Innovation Organization（BIO）。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會第一天將規劃三大主軸論壇，包括創新科技、投資高峰、區域合作等，由於美國總統川普推動對等關稅政策，預料將促成各國專家透過今年展會激盪更多區域合作的新契機。

台灣生物產業發展協會表示，亞洲生技大會今年主題為 「掌握亞洲生技新契機」，以宏觀國際視野與多元產業鏈結，攜手引領亞洲生技創新，邁向新世代。今年雙樓層共有近850家廠商、近2,200個攤位共同展出，規模穩居亞洲之最，更是生技業全球前三大的指標性關鍵展會之一。

今年亞洲生技大會展覽現場規劃醫藥醫材、委託開發與製造服務（CDMO）、委託臨床研究（CRO）、製藥設備儀器、生物相似藥區、細胞治療等14大專業展區，涵蓋完整生技產業鏈，共有來自19個國家的國際藥廠及醫材公司齊聚展出。國家館陣容包含美國、瑞士、日本、澳洲、比利時、印度、波蘭、奧地利、菲律賓、泰國等生技強國與新興國家，充分展現全球參與的廣度與產業量能，並提供台灣生技醫藥產業拓展國際業務及深化合作的良好機會。

亞洲生技大會8日舉辦的會前記者會，將由台灣生物產業發展協會獎章委員會主委張文昌公開揭曉「2025傑出生技產業獎」的四大獎項獲獎名單：「金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產業創新獎」。

灣生 生技 美國

延伸閱讀

農場旅館無證客有望不被驅逐 川普：準備推動立法

亞洲生技大會將登場 傑出生技獎8日揭曉

最值得衝！ 日本夏季最浪漫經典活動：此生必看三大煙火大會

ART FORMOSA 2025 全面升級 重返展館 引領夏季當代藝術風潮

相關新聞

百貨新競局 三強殺入戰場 統一集團 Dream Plaza 傳本月登場

2025年下半年百貨大戰開打，三家大型百貨將相繼開幕，統一集團信義區第二家百貨Dream Plaza新登場；新光三越台南...

產業追蹤／負責任AI 導入標準不能等

人工智慧（AI）已成為企業發展的核心動能，從客服、行銷到流程自動化，無不依賴AI提升效率。然而，若忽視AI倫理與風險治理...

產業追蹤／助力教學 形塑老師新角色

人工智慧（AI）正快速重塑我們對教學與學習的想像。從語音助教到個人化學習系統、再到自動批改工具，許多原本耗費教師心力的教...

產業追蹤／企業運用AI Agent 效率躍進

AI的初體驗，通常是個別嘗試生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini、Copilot或Canva，應用於文案撰寫、...

中小企業永續轉型 標竿學習／聚恆永續工程 社區共榮

「一開始我是做水文氣象觀測的，後來有個案子臨時需要太陽能系統，我以前在成大做過，就進口設備試試看。」聚恆科技董事長周恒豪...

傑出生技產業獎 8日揭曉

2025亞洲生技大會將於23至27日展出，並於8日先舉辦會前記者會，將揭曉2025 Taiwan BIO Awards ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。