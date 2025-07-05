茶香跨越國界 英國國會議員盛讚古典玫瑰園 助攻文化外交

台灣阿里山日月潭茶香跨越國界！曾任英國國防與教育大臣的國會議員Gavin Williamson來台，特別參訪古典玫瑰園，盛讚台灣高山孕育的烏龍與紅茶「充滿層次與深情」，並表示這是他此行最難忘的文化體驗之一。

台灣以舉世矚目的半導體科技聞名世界，而黃騰輝創辦的古典玫瑰園，則以另一種溫潤卻深遠的香氣，悄悄走進英國國會。

Williamson此次訪台，受邀出席「2025台灣海洋國際論壇」，對台灣在全球供應鏈與區域安全的貢獻表達高度肯定。然而，在討論完產業韌性與國際合作後，更吸引他目光的，是一杯茶中蘊藏的文化深度。

論壇結束後，Williamson走入台北永康街，親自造訪古典玫瑰園，細細品嚐當地茗茶。他表示：「台灣有令人傾心的茶文化。每一口茶都像是一種藝術，充滿層次與深情。這份香氣，將隨我帶回英國國會，與同事分享台灣最獨特的文化底蘊。」

對東方茶道頗有興趣的他也提到，去年古典玫瑰園的「極品玫瑰烏龍茶」，榮獲有「食品界米其林」之譽的比利時iTQi最高三星獎章，這份國際肯定印證了台灣茶藝的世界高度。

Williamson說：「當我親訪品嚐時，更理解為什麼評審會給出最高評價。」

古典玫瑰園創辦人黃騰輝說，與Williamson的緣分，最初是因他曾受邀為英國皇室品牌設計威廉王子大婚瓷器，在合作過程中建立了深厚的文化交流情誼，後來又因共同對東方茶文化的喜愛，而延續這份跨國友誼。

黃騰輝指出，「茶或許不像科技產業那樣舉世矚目，卻有一種慢而深的力量，可以讓世界記住台灣的靈魂。而當人們在倫敦議會殿堂品茗時，或許會在一瞬間想起這座島嶼的清冽高山與不屈不撓的心。」

東海大學畢業，更取得北京清華大學哲學碩士學位的黃騰輝，1990年創立古典玫瑰園。熱愛藝術繪畫的他，長年致力於推廣「茶是生活的藝術」理念，將東方茶道融合西方美學，並透過茶宴、品茗沙龍與藝術展覽，向國際賓客傳遞台灣山水的深情。

近年來，古典玫瑰園積極拓展國際版圖，不僅在日本、新加坡、歐洲市場屢獲好評，也成為許多外賓來台時的文化必訪據點。

黃騰輝表示，英國前大臣對台灣茶的肯定，榮耀是屬於每一位默默深耕茶園的台灣茶農與職人。「能讓台灣茶香隨著外交行囊飄進英國國會，證明文化交流不只是形式，更是一種國家軟實力的展現。」

Williamson也表示，他要親自與國會同事一起分享來自台灣的好茶，並補充說：「古典玫瑰園出品的茶，將黃騰輝的玫瑰創作與茶文化結合，是我見過最美好的事物之一，也是最令人感動的台灣文化外交。」