黑沃咖啡啟動全台巡迴快閃計畫 首站進駐台中大遠百

源自台中的精品咖啡連鎖品牌「黑沃咖啡」，積極布局國內外市場，今年暑假啟動全台巡迴快閃計畫，首站自即日起至8月3日進駐台中大遠百，打造品牌首個「精品濾掛咖啡專賣體驗櫃」，結合多元濾掛品項、設計禮盒與企業客製化服務，邀請消費者「啡」喝不可。

黑沃咖啡執行長林佩霓強調，黑沃咖啡致力推動「精品濾掛日常化、質感化、國際化」，以邁向「世界掛耳包第一品牌」為目標。

林佩霓指出，品牌正持續強化濾掛產品的核心競爭力，並藉由快閃實體櫃位，打造精品濾掛與消費者日常生活的連結。來自世界各大產區的精選豆款與精緻包裝設計，體現品牌對品質的極致追求。

現場同步推出與台灣設計品牌「方坊」聯名的限量濾掛禮盒與質感選物，結合極簡美學與功能設計。黑沃同時開放企業客製化掛耳設計服務，從選豆、烘焙、設計到包裝一站式量身打造，協助企業將品牌理念融入每一杯香氣中，打造專屬的精品咖啡贈禮體驗。

此次快閃專櫃以「濾掛專賣」為核心定位，聚焦黑沃最受歡迎的濾掛咖啡商品，涵蓋從淺焙果香到深焙醇厚的完整風味光譜。

每包濾掛咖啡皆由國際杯測師嚴選來自全世界產區生豆，展現精品咖啡的多層次口感與產地風貌，滿足每位咖啡愛好者的風味偏好與日常所需，現場提供單包均一價兩大區，並推出限時快閃組合包，最低只要40元起，就能以銅板價品嚐美味的精品咖啡。