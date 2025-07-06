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產業追蹤／負責任AI 導入標準不能等

經濟日報／ 傅馨巧

人工智慧（AI）已成為企業發展的核心動能，從客服、行銷到流程自動化，無不依賴AI提升效率。然而，若忽視AI倫理與風險治理，可能帶來嚴重後果，對品牌與社會信任造成不可逆的傷害。

AI系統若缺乏倫理準則與監管，可能導致嚴重後果，以下幾個案例顯示了此議題的重要性：一、亞馬遜AI招聘系統事件：該系統以男性履歷為訓練資料，導致自動排除女性應徵者，最終系統被迫下架，引發企業信譽危機。二、微軟Tay聊天機器人事件：Tay於24小時內即被網友訓練成散布仇恨言論的AI，暴露出企業在倫理防護上的不足，導致重大公關災難。

這些事件顯示，問題不在技術本身，而在企業是否具備完善的設計與監督機制。也因此，「負責任AI」成為全球趨勢，並促成ISO 42001標準的誕生。

什麼是負責任AI（Responsible AI）？微軟將負責任AI定義為在設計、開發與部署AI時，須全面考量公平性、透明性、隱私、安全、包容性與問責等原則。這不僅是技術調整，更是一種治理承諾，要求企業建立可持續、可稽核的制度，確保AI的應用不對使用者與社會造成負面影響。

ISO 42001為全球第一個AI管理體系標準，於2023年底由國際標準組織（ISO）發布。這不針對單一技術，而是協助組織建構完整的AI治理與風險管理架構，涵蓋高層治理、角色責任、資料原則、透明政策、內部稽核等要素。

此標準的價值在於，提供企業一個具國際共識的架構，讓AI治理從零散操作升級為制度化管理，具備第三方認證能力，有助於企業面對法規監管、跨國合作與市場信任等挑戰。

導入ISO 42001不僅是合規行動，更是企業強化治理與品牌信任的策略關鍵。透過制度化AI治理，企業可明確劃分開發與監管責任，強化風險辨識與內控機制。同時，向客戶、監管單位與合作夥伴展現其AI應用已通過國際標準驗證，具備公平、安全、可稽核的執行力。

在全球競爭趨勢下，導入ISO 42001更有助於提升投標競爭力與國際合作可信度。

導入ISO 42001並非僅為符合外部審查，而是企業AI治理能力的全面升級。首先，企業需盤點AI應用現況與差距，評估倫理規範、資料管理及風險識別等項目。接著，建立制度化政策與內部流程，包括職責劃分、風險應對與開發指引，並進行人員訓練與溝通。

當制度建置完成後，再透過內部稽核與演練測試進行修正，最終由第三方進行正式審查與認證，確保體系符合ISO 42001要求。

當AI已無所不在，企業能否「負責任地使用AI」成為市場關鍵。導入ISO 42001不僅是企業合規的重要一步，更是一種面對社會與客戶的公開承諾：我們的AI系統，是可信賴、負責任、以人為本的AI。在AI帶來便利與風險並存的今天，導入ISO 42001，是一種企業對未來負責的態度，更是值得信賴與合作的象徵。

為讓企業能順利導入ISO 42001並建立完善的內部稽核機制，商研院特別開設了「ISO／IEC 42001 AIMS導入與內部稽核實務課程」，課程內容涵蓋標準解讀、導入策略、風險評估與內部稽核技巧，並結合實際案例分享，幫助學員將理論與實務緊密結合。

（作者是商業發展研究院數位創新人才研究所組長）

AI 微軟

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