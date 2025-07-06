產業追蹤／助力教學 形塑老師新角色

人工智慧（AI）正快速重塑我們對教學與學習的想像。從語音助教到個人化學習系統、再到自動批改工具，許多原本耗費教師心力的教學與行政任務，如今都可望透過AI協助完成。這樣的進展令人驚艷，也讓不少教育工作者感到不安，如果AI能出題、講解、對答，教師的角色會否逐漸被弱化，受到關注。

為理解AI的能力邊界，可回到美國教育心理學者布魯姆（Benjamin Bloom）提出的認知層次分類。他將學習分為六層：記憶、理解、應用、分析、評估與創造。

根據布魯金斯學會（Brookings Institution）2024年觀察，目前生成式AI對前四層已有成熟支援。學生可用AI快速搜尋、理解概念、進行演算，甚至獲得語言與邏輯推理的回饋。但進入「評估」與「創造」層次時，AI的限制便浮現。這些歷程涉及情境判斷、多元觀點的整合與價值選擇，尚難完全交由AI處理。此時教師的角色，也應逐步從知識傳遞者轉為引導學生思考與選擇的陪伴者，這正是科技難以複製的教育本質。

AI並非威脅，更應視為教育工作再分配的契機。教師若能將重複性、低創造性的任務交由AI執行，便能將更多心力投注於學生的深度互動與價值引導。

教師升級：不是學用工具，而是重構角色。

但這場轉變不會自然發生。教師的專業也亟需升級，不只是「學著用AI」，而是主動重構自己在數位時代中的角色與任務。許多研究也顯示中小學教師雖已接觸AI工具，卻仍缺乏設計素養導向任務的信心與策略，對AI生成內容品質也普遍持保留態度。問題的關鍵不在於AI是否足夠聰明，而在於使用者是否準備好，且能否獲得必要的支援與同行的資源共享，避免陷入「獨自升級」的困境。

ATD（Association for Talent Development）2024年報告指出，在教育與人才發展領域，「提示素養」（prompt literacy）與「AI判斷力」（AI judgment）將是未來五年的關鍵能力。教師要真正發揮AI效益，必須能設計對的問題、判讀結果並調整教學方向，這正是升級的過程，這也與台灣素養教育改革趨勢相符。108課綱強調學生應在真實情境中運用知識，AI在此提供助力：如模擬跨文化對話、程式語言練習，甚至創造批判思考的互動場景。教師若能善用這些工具，提升自己的AI相關素養，將有助素養導向學習落地實現。

當然，真正的教育不能只靠科技。AI能產出文字，卻無法理解學生眼神中的迷惘；能推薦題目，卻無法感知孩子正在喪失信心。教師的價值仍是學習中最具溫度的一環。未來的教師將是任務設計者、學習引路人與情感觀察者。

師資培育單位與教育主管機關亦應加速師培課程，以因應時代趨勢調整與AI相關領域專業的支持，協助教師掌握與AI協作所需的素養，讓教師在升級過程中不再孤軍奮戰。AI不會讓教師消失，卻會促使重新思考：什麼是值得人來做的事？若AI能讓教師更專注於那些真正重要、不可替代的工作，那麼，其將不是教育的終點，而是引我們回到教育初心的起點。

（作者是商業發展研究院數位創新人才研究所組長）