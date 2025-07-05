「一則預言7月旅遊全崩？」日本地震謠言網友嘲諷…旅行社慘喊35年最差

7月原是旅遊旺季，但一則日本漫畫家龍樹諒的地震預言，意外重挫旅行社生意。根據業者說法，受到「7月5日大地震」流言影響，今年7月日本線團體旅遊業績寫下35年來最差紀錄，航空公司機票價格也罕見沒跟暑假上漲。

消息一出，PTT討論聲浪大。許多網友質疑「這麼多人會信這種謠言？」「信預言的是哪一群人？」「本來大家就轉自由行，旅行社自然業績差」，也有人直言「業績不好不會降價，只會怪謠言」，甚至有人嘲諷「又不是疫情最慘，旅行社是在牽拖」。部分網友則討論漫畫家的影響力，認為「出版社、網紅才是真正贏家」。

也有網友提到，旅遊趨勢本就持續轉向自助行，科技工具發達，旅行社團客逐年減少，不見得和謠言直接相關。更有人指出「航空票價沒降，空位也不願意便宜賣，市場機制自然會反映」，顯示價格與服務也是重點。

對於單一預言影響業績的說法大眾普遍存疑，更多聲音關注旅遊產業自身轉型壓力，以及資訊時代「神棍預言」如何激起市場情緒。