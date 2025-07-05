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「預算不足」國旅改出國…暑假全台住宿率暴跌遇寒流！引爆網友砲火

聯合新聞網／ 綜合報導
暑假國旅爆冷，花蓮、梨山住宿率大跌，網友直批價格高、品質差，社群一面倒唱衰業者，國外旅遊更受青睞。本報資料照片
暑假國旅爆冷，花蓮、梨山住宿率大跌，網友直批價格高、品質差，社群一面倒唱衰業者，國外旅遊更受青睞。本報資料照片

暑假本是旅遊旺季，卻傳出全台住宿率暴跌，旅宿業者直言「史上最慘」。根據TVBS報導，花蓮住宿率平日不到三成，梨山也僅五成，不少業者將矛頭指向民眾熱衷出國、預訂期縮短等原因，積極推優惠盼救暑假商機。

事件一出，PTT上瞬間炸鍋，許多網友毫不留情點出國旅「貴又無聊」、「交通爛」、「服務差」，連備品都不給，嘲諷業者年年喊最慘卻遲不降價。有留言直說「住宿費比日本貴」，也有人戲稱「有錢人才國旅，窮人只能去日本」。台幣升值，國外旅遊更超值，不少人乾脆直接飛日本、東南亞。

除了價格問題，網友也針對觀光內容與品質提出批評，認為台灣景點夜市千篇一律，缺乏國際級賣點。也有聲音認為，熱門地區如台南、九份依舊人潮滿滿，問題在於花蓮、墾丁等地區自身競爭力不足。

在眾多吐槽聲中，也有人認為「市場機制自然淘汰」、「住宿貴沒降價是活該」，甚至有網友認為這一波剛好可以清洗掉服務不佳的旅館業者。民眾對國旅現狀相當不留情，對補助、降價等救市措施也多抱持冷感。

九份 住宿 台幣 國旅 墾丁 夜市 日本 景點 競爭力 花蓮

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