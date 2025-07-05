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一期稻作濕穀價格創新高 卓榮泰南下雲林視察：相信農民很有感

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（右二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（右二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影

農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰今南下雲林了解公糧儲備情形，他表示，相信農民真的很有感，並強調糧食安全就是國家安全，政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，也納入強化糧食儲備方案，盼朝野共同支持。

卓榮泰今在農業部次長胡忠一、經濟部長郭智輝、雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國及張嘉郡、雲林縣議員蔡永富及蔡孟真等人陪同下，巡視雲林縣斗南鎮農會糧倉，了解公糧儲備情形，郭智輝近日被國民黨質疑是崇越紅色供應鏈門神，今與院長面對媒體詢問，兩人都無回應。

胡忠一表示，今年一期稻作面積預估15.4萬公頃，截至6月30日已收穫逾半，今年公糧收購每公斤提高1.5元，調整後相當每公頃收益年增2萬元，目前產地濕穀糧價每百台斤超過1150元，最高1160元，農民收益穩定，創近年新高，目前國內稻米供應充足糧食安全無虞，足夠國人消費13個月以上。

他表示，糧食安全就是國家安全，像現在日本稻米不夠，當地市場稻米一公斤台幣160元，台灣白米零售價才46元，現在台灣出口到日本的白米已是往年的三倍。政府機關是最大的糧商，會視市場需求釋出。

謝淑亞說，公糧收購價格對農民來說仍有空間，期待一起補足；劉建國表示，這次公糧收購價格調整是經過縝密的討論，最終公糧、民糧、雜糧的收益都提高，沒有一窩蜂搶種的現象。

張嘉郡說，立法院多次提出公糧收購價格提高可以提升農民的生活，受到院長的支持，現在所有農民都笑咳咳，這次中央跟地方、行政跟立法攜手合作完成照顧農民的使命，希望這樣的例子未來能夠更多。

卓榮泰表示，農業部從原來的「1集、2轉、3加3」，再加上公糧的補助等政策，已讓農民很「有感受」，糧食安全就是國家安全，雖農業生產雖只佔1至2%產值，但卻是其他產業存在的基礎，這次4100億「因應固定形勢、強化社會經濟與國土安全韌性」特別條例當中，列舉1500億用於國土安全韌性建設，包含「強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應」，盼朝野共同支持。

農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（右二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（右二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（左二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（左二）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（中）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影
農業部睽違多年今年再度調整公糧收購量及價格，近日一期稻作濕穀價格創新高，行政院長卓榮泰（中）今南下雲林了解公糧儲備情形。記者陳雅玲／攝影

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