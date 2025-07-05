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亞洲生技大會將登場 傑出生技獎8日揭曉

中央社／ 台北5日電

生技產業年度盛事2025亞洲生技大會將於7月23至27日展出，8日將舉辦會前記者會，揭曉「2025 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得獎名單，並邀請得獎廠商代表提前曝光今年台灣生技產業的最新技術與產業趨勢。

2025亞洲生技大會由全球生技協會與台灣生物產業發展協會共同主辦，台灣生技協會理事長劉理成曾於今年4月宣布，今年主題定為「掌握亞洲生技新契機」，盼在國際局勢動盪下，為生技產業找到新的成長機會。

亞洲生技大會表示，8日會前記者會將由亞洲生技大會主席李鍾熙與劉理成共同以致詞揭開序幕，並由社團法人台灣生物產業發展協會獎章委員會主委張文昌，揭曉2025傑出生技產業獎4大獎項獲獎名單，包括金質獎、潛力標竿獎、傑出新創獎及年度產業創新獎，並將邀請15家獲獎廠商至現場。

展覽規模方面，亞洲生技大會指出，今年大會將共有近850家廠商、近2200個攤位共同展出，規模穩居亞洲之最，也是生技業全球前三大的指標性關鍵展會之一。

展覽現場將規劃醫藥醫材、CDMO（委託開發暨製造服務）、CRO（臨床及臨床前試驗服務）、製藥設備儀器、生物相似藥區、細胞治療等14大專業展區，共有19個國家的國際藥廠與醫材公司齊聚展出。

此外，亞洲生技大會也表示，今年國家館將包含美國、瑞士、日本、澳洲、比利時、印度、波蘭、奧地利、菲律賓、泰國等生技強國與新興國家，展現全球參與的廣度與產業量能，並有望為台灣生技產業創造拓展國際合作與業務的機會。

灣生 生技產業

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