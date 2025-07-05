大戶都跑了！房市轉空「這群人」縮手最嚴重

受央行信用管制、川普關稅等利空衝擊，今年上半年六都買賣移轉僅10萬棟，寫下8年新低。全向科技房產中心觀察聯徵中心房貸資料，「年收入逾400萬」購屋族群縮手最嚴重，第一季申貸僅1044件，季減27%、年減高達40%。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，房地產市場流行一句話：「買房跟著大戶走準沒錯」，過往很多人跟著高收入大戶買房都賺錢。現在有錢的買盤都縮手了，今年民眾買房真的要很小心，別被話術吸引，否則恐淪長期套牢。

陳傑鳴指出，高收入大戶資金雄厚，資訊掌握即時，房市敏感度也高，那裡有題材，何時是買點，大戶都比一般民眾更加清楚，也因此，過往只要高收入族群往哪買房，就會帶動一群買盤跟進，進而帶動區域交易熱絡、房價大漲。

舉例來說，前幾年全球AI話題升溫，竹科新貴等高收入買盤嗅到商機，積極進場卡位，隨即帶動大量自住或投資需求跟著瘋狂搶進，結果只要台積電、AI題材所到之地，不管是蛋黃、蛋白，甚至蛋殼區，房價都出現暴漲。

不過，隨著去年下半年銀行房貸滿水位限貸，加上央行祭出史上最嚴第七波信用管制後，很多高收入買盤開始感覺市場氣氛不對，去年Q3以後進場買房就開始減少，今年川普祭出關稅戰，高收入買盤縮手狀況更為明顯。