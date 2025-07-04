非強迫但是強烈建議？經濟部「電詢」軍人用餐折扣惹議…網：做功德

經濟部近日被爆出為配合九三軍人節活動，主動「電詢」餐飲業者是否願意提供軍人用餐折扣，引發社群熱議。儘管官方強調未發函、僅電話詢問意願、沒有強迫業者參與，但PTT網友對此說法普遍不埋單，質疑政府「話術施壓」成分濃厚。

據了解，經濟部商業署透過新聞稿表示，國軍官兵貢獻值得支持，基於敬軍理念歡迎業者禮遇軍人，但強調相關辦理方式尚在規劃，會充分尊重業者經營模式，絕無強制或施壓。總統賴清德日前也公開喊話，鼓勵大企業、小吃店一同敬軍，期盼9月2日至4日現役軍人享折扣。

不過，部分媒體報導卻指出，有餐飲業者接獲商業發展署「電詢」甚至被暗示不僅送小菜，還得提供實質金額優惠，導致民間炸鍋。不少PTT網友將矛頭指向經濟部，批評「只是電詢也是壓力」、「問問看不用錢，拒絕就等著被查」，酸政府「不是強迫，是強烈建議」；還有人戲謔「只電愛不算嫖吧」、「經濟部現在變軍人福委？」

也有網友質疑這種「做功德」式要求，將政策責任全數推向民間企業，直言「面子我做，成本你吸收」、「建議下一步醫護、教師也要打折」。更多留言對於政府角色與企業壓力表示無奈：「有開過店都知道，敢拒絕就等著被查」、「這種問法就是運用實質影響力」、「強烈建議而已，沒有說一定要」。