Arsham 皇家波斯地毯《無聲詩篇》10周年巡迴展台中登場

頂級波斯地毯品牌Arsham皇家波斯地毯《無聲詩篇》10周年巡迴特展，將於7月5日至20日在台中市華美西街二段的「333畫廊」盛大登場，這也是近年來中台灣最大規模的頂級地毯首展。

走進展場一眼就能看到地上一幅300×400公分的大尺寸珍品《天堂的花園》，由伊朗大師耗費長達12年的時間、一針一線純蠶絲手工編織而成，售價高達新台幣700萬元，也是全場最昂貴的地毯珍品。

由於目前正值「台中藝術博覽會」在七期日月千禧酒店開展，《無聲詩篇》10周年巡迴特展結合中部藝文脈動，邀請收藏家走進這場橫跨千年文明與當代審美的地面藝術詩篇。

Arsham品牌創辦人范迪紳表示，此次特展以「無聲詩篇」為題，寓意地毯雖無聲，卻能以結為韻、以線為句，織成一首首凝結歲月的詩篇，其精緻紋樣與繁複工藝，使之在世界藝術舞台上熠熠生輝。

展場中展出多件純蠶絲手工地毯，皆為伊朗大師歷時數年親織之作。每一張地毯不僅展現極致工藝，更因天然植物染料與高密度結織的技法，散發出如寶石般的光澤與生命力。

范迪紳指出，絲路經過的大陸新疆、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、伊朗等5個國家，所編織的地毯統稱為「波斯地毯」，而5個國家的波斯地毯無論染色或是編織手法，各有特色。

其中，伊朗的波斯地毯使用蕃紅花、開心果、核桃等天然植物染料，所以越踩越漂亮，「很多人買了地毯卻捨不得用，那是錯誤的，伊朗的純蠶絲手工地毯，越踩色澤越亮！」

此次展覽將呈獻數十件伊朗當代大師親織之手工真跡，完整展現波斯工藝的巔峰之美。其中，焦點展品之一《綺鳥林歌》，來自伊朗知名地毯重鎮卡尚（Kashan），由Mohammadi大師耗時四年親織完成。地毯主體為精緻繁複的花卉紋樣，中央如一座靜謐的波斯花園：孔雀展羽、飛鳥棲枝，栩栩如生，彷彿將自然凝止於絲線之中。

范迪紳說，《綺鳥林歌》地毯閃耀著天然蠶絲光澤，吸引人駐足凝視，甚至從背面觀賞也能感受到工藝大師的絕妙編織技法，每一寸皆如畫作般動人，實為不可錯過的地面藝術珍品。

《無聲詩篇》10周年巡迴特展開幕茶會將於6日舉行，當天特別由創辦人范迪紳親自導覽展品，並安排波斯舞者現場演出，以詩意舞姿呼應展覽主題，為這場文化藝術盛會揭開序幕。

Arsham品牌今年迎來10周年，將波斯地毯在台灣發光發熱，出身波斯地毯世家的范迪紳，自小浸潤於傳統織藝，他深信，地毯不僅是居家美學的一環，更承載文化、記憶與情感。

「讓真正的好地毯走進人們的生活」，因為這份初心推動他於2015年創立Arsham品牌，親自引進伊朗頂級手工波斯地毯來台，並透過這次巡迴展，讓更多藏家得以親眼見證波斯工藝的非凡魅力。

范迪紳表示，頂級地毯也可以成為投資聖品，例如17世紀的古董地毯，2013年在美國富比士就拍出3,300萬美元、約新台幣10億元的驚人價格。