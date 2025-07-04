國際台中會第一期熱銷 第二期開賣30餘組客戶預約賞屋

國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設合作，在台中開發的「國際台中會」百億富豪聚落投資計畫，第一期6公頃去年12月進場，短短六個多月宣告售罄。目前買家有近四成為上市櫃公司老闆或大股東，合計總市值已超過5,000億元。

「國際台中會」位於台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃，其中富豪聚落專區占地20公頃，初估總銷逾100億元。此案由於標榜全客製化，採量身訂做、自地自築模式，買家擁有完全自主權，因此受到高端企業主的青睞。

以台中第一個位於大肚山的豪墅聚落精湛「台中會」為例，進住的企業主就包括大立光（3008）董事長林恩平家族、宏全國際總裁曹世忠家族、全興集團董事長吳崇儀家族等。據了解，「台中會」的不少買家，也在「國際台中會」持續置產。

精湛建設董事長陳志聲4日宣布，「國際台中會」第二期6公頃正式開賣。目前規劃26個單位，坪數在350坪至2,000坪，每坪地價15萬至18萬元，依然維持量身訂做的自地自築模式，初估連同營建設計成本，每戶總價約在5,000萬至3億元。

陳志聲今天在「國際台中會」接待中心，化身主廚現場處理一整尾來自南澳的新鮮黑鮪魚，刀工俐落、動作俐落，特別選用最高等級「鮪魚大腹」迎賓，也展現他對待貴賓如對待客戶一樣的誠意與細膩。他笑說：「鮪魚要夠鮮、切工要準，建築更是如此，都是一場精準又貼心的安排。」

目前在冷颼颼的房市氛圍中，精湛建設卻以不同於市場的穩健步調突圍，不僅主打客製化自地自築產品，更以全預製工法縮短工期、降低不確定風險，從設計、施工到交付都做到垂直整合服務。

「我們希望每一位企業主買的不是房子，而是一座能代代傳承的夢想家園。」陳志聲說，這種高度客製與尊榮感，正是讓開發案逆勢開出紅盤的關鍵。

陳志聲表示，儘管最近有美國對等關稅、匯率升值等不利因素，但「高端、高訂、高奢客製化」已成為層峰企業主指定，打造心目中夢想的家族聖地，尤其面對市場紛擾，他們更渴望沉穩。也因此，第二期尚未開賣，就有超過30組客戶預約賞屋。

值得注意的是，全案除了「國際台中會」之外，後續還有60公頃的土地仍在整合中，大陸建設另有10公頃的別墅社區合建案，預計明年開賣，加上與雲品合作的「富貴天心」餐廳及溫泉度假飯店、婚宴莊園等，總開發價值上看500億元。

目前已知，委由雲品經營的「芳庭路壹號莊園」（原薰衣草森林營運的「心之芳庭」），預計明年5月1日起提供婚宴服務，目前已開放預訂；「富貴天心」米其林餐廳預計明年初試營運；「觀玉雲間」Villa溫泉度假飯店，也訂明年動工。

而第一期6公頃土地中，有6位企業主一口氣購入超過4,000坪土地，將委託精湛建設興建億元級豪墅；味丹集團常董兼萬寶資產管理董事長楊正，也是未來豪墅聚落的主人之一。