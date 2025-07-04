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麗嬰房增資蘇州子公司3,600萬美元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）4日公告對子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司進行增資，增資金額為3,600萬美元。

麗嬰房日前為活化大陸資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品公司股權。麗嬰房也強調，不會退出大陸市場，但是，大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標於2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。

麗嬰房在中國大陸有二家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，為麗嬰房在中國大陸的總部，至於麗嬰房在中國大陸的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。

上海 麗嬰房

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