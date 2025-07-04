運價指數連四跌 歐洲線獨紅

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

運價指數連四跌，最新一期運價四大主要航線僅歐洲線上揚，遠東到北美線繼續下滑，美西線跌幅擴大，昨（4）日公布的本周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌98.02點至1,763.49點，周跌幅5.3%。

遠東到北美線的搶出貨潮比預期短，北美線運價走低，造成長榮（2603）、萬海除息行情失靈。

陽明將在7月9日除息，能否填息成為牽動貨櫃輪股價走勢的重要關鍵。

國內航運業者認為，本周美國陸續宣布對各國關稅後，關稅衝擊會開始減緩，7月開始運價會開始反應市場正常的供與需。目前紅海沒有恢復航行，船舶供給仍舊吃緊，運價有望止跌反彈。

根據最新運價，北美線搶運潮力度減緩，再加上新船投入過多，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,089美元，較前一期下跌489美元，跌幅19%；遠東到美東每FEU達4,124美元，較前一期下跌593美元，跌幅12.6%。

遠東到歐洲運價連續二周上揚，每TEU（20呎櫃）達2,101美元，較前一期上漲71美元，周漲幅3.5%；遠東到地中海運價每TEU達2,869美元，較前一期下跌116美元，周跌幅3.9%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌3美元，跌幅0.66%；遠東到日本關西、遠東到日本關東以及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

法人分析，國內投資人一直把航運股視為景氣循環股，市場過於擔心運價下滑，卻忽略貨櫃三雄去年及今年第1季的出色業績。

長榮、陽明2024年獲利躋身全台獲利最好公司前十名，且近年都高獲利，但股價依舊無法脫離低本益比。

延伸閱讀

SCFI運價指數連四跌！周跌幅5.26% 歐洲線上揚、美西線跌最慘

談及普發現金 卓榮泰：預算要用在建設和未來發展

陽明買新櫃 強化競爭力

華航、長榮、星宇機票變貴了 本月起加收燃油附加費

相關新聞

越南低價不銹鋼襲台 燁聯將提反傾銷調查

越南低價不銹鋼持續進口台灣，燁聯昨（4）日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集相關事...

運價指數連四跌 歐洲線獨紅

運價指數連四跌，最新一期運價四大主要航線僅歐洲線上揚，遠東到北美線繼續下滑，美西線跌幅擴大，昨（4）日公布的本周上海集裝...

非強迫但是強烈建議？經濟部「電詢」軍人用餐折扣惹議…網：做功德

經濟部近日被爆出為配合九三軍人節活動，主動「電詢」餐飲業者是否願意提供軍人用餐折扣，引發社群熱議。儘管官方強調未發函、僅電話詢問意願、沒有強迫業者參與，但PTT網友對此說法普遍不埋單，質疑政府「話術施

光陽射三箭 要奪回機車龍頭 明年市占率拚三成

光陽工業新任董座柯俊斌昨（4）日宣布將射三箭，力拚機車銷售重返龍頭寶座，首先推「四年加倍保固」用技術x保固回饋市場，藉由...

全年重機銷量恐衰退三成

2025年的國際重型機車展昨（4）日起開展，光陽、三陽及宏佳騰等國內品牌大廠參展搶市；國際知名BMW Motorrad、...

量販超市雙雄掀炸雞大戰！家樂福推「五告厲害炸全雞」應戰

量販超市通路競爭升溫，今夏鎖定高人氣「炸雞」品類掀起促銷戰。全聯近日推出「炸雞桶」搶攻熟食市場，主打每桶279元、平均每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。