運價指數連四跌 歐洲線獨紅

運價指數連四跌，最新一期運價四大主要航線僅歐洲線上揚，遠東到北美線繼續下滑，美西線跌幅擴大，昨（4）日公布的本周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌98.02點至1,763.49點，周跌幅5.3%。

遠東到北美線的搶出貨潮比預期短，北美線運價走低，造成長榮（2603）、萬海除息行情失靈。

陽明將在7月9日除息，能否填息成為牽動貨櫃輪股價走勢的重要關鍵。

國內航運業者認為，本周美國陸續宣布對各國關稅後，關稅衝擊會開始減緩，7月開始運價會開始反應市場正常的供與需。目前紅海沒有恢復航行，船舶供給仍舊吃緊，運價有望止跌反彈。

根據最新運價，北美線搶運潮力度減緩，再加上新船投入過多，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,089美元，較前一期下跌489美元，跌幅19%；遠東到美東每FEU達4,124美元，較前一期下跌593美元，跌幅12.6%。

遠東到歐洲運價連續二周上揚，每TEU（20呎櫃）達2,101美元，較前一期上漲71美元，周漲幅3.5%；遠東到地中海運價每TEU達2,869美元，較前一期下跌116美元，周跌幅3.9%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌3美元，跌幅0.66%；遠東到日本關西、遠東到日本關東以及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

法人分析，國內投資人一直把航運股視為景氣循環股，市場過於擔心運價下滑，卻忽略貨櫃三雄去年及今年第1季的出色業績。

長榮、陽明2024年獲利躋身全台獲利最好公司前十名，且近年都高獲利，但股價依舊無法脫離低本益比。