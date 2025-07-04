光陽射三箭 要奪回機車龍頭 明年市占率拚三成

光陽工業新任董座柯俊斌昨（4）日宣布將射三箭，力拚機車銷售重返龍頭寶座，首先推「四年加倍保固」用技術x保固回饋市場，藉由新產品與通路強化同步拉高銷售量，明年重返市占率三成；其次，組織架構調整，強化研發及行銷策略，搶攻哈雷、BMW等知名機車品牌代工；第三推出加薪留才政策。

光陽之前是台灣機車市場銷售龍頭，連霸22年銷售冠軍。十年前將營運重心移往電動機車之後，燃油車的新車開發速度放緩，汽油機車的龍頭地位被三陽取代，電動機車又受限於電池技術尚未成熟，整體銷售成長遲緩，影響光陽機車市場銷售發展。

柯俊斌今年被董事會推選擔任光陽董事長，正式取得光陽營運策略的主導權，力圖光陽國內機車銷售重返榮耀，除了持續投入研發、加速推出符合年輕人期待、具有差異性的新車之外；全面進行調整組織架構，提高研發實力及生產效率。

增加通路商的銷售業績及吸引消費者目光成為首要之務，柯俊斌昨日宣布將推出四年加強保固，相對於以往機車業的一年保固、競爭對手的二年保固，光陽的四年加強保固，讓消費者對買光陽機車更有信心。考量全新的機車從開發到上市最快也要二年的時間，在此期間光陽持續努力，強化原有產品競爭力，爭取拉高市占率，希望明年國內機車的市占率從今年的27%回升到30%以上。

柯俊斌分析，台灣的市場規模有限，隨著大眾運輸的便利、少子化，台灣機車市場長期將會萎縮，光陽希望採取質的改良、提升產品力及市占，不會選擇降價促銷的方式來擴大市占。

更重要的全面拓展外銷市場，畢竟以台灣機車的研發生產技術，拓展外銷市場仍有很大的發展空間；光陽不只持續研發，爭取為國際機車大廠代工。