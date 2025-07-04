全年重機銷量恐衰退三成

2025年的國際重型機車展昨（4）日起開展，光陽、三陽（2206）及宏佳騰等國內品牌大廠參展搶市；國際知名BMW Motorrad、HONDA、VESPA、HARLEY-DIVIDSON、KYM等也來台展出全新重機產品，總計包含周邊商品近百個廠商參展。

光陽董事長柯俊斌指出，受到貨物稅調降議題影響，目前機車市場買氣受到相當大的影響，預期今年全年機車銷售規模將較去年衰退一成；重機產品因銷售金額較高，受到的衝擊更大，粗估可能較去年衰退三成。

根據展出首日的買氣變化，喜愛重機的族群好產品、價格合理就會有買盤，所以在市場變動較大時，熱愛重機的族群會更積極觀察各種產品的變化；昨日許多民眾參觀過後，對各品牌的機車有深入的了解，出現馬上下訂買車。

光陽昨日即在重機展中發表兩款車，包括時尚車「小精靈Genie 115」與旗艦跨界黃牌「Xciting X350」。