越南低價不銹鋼襲台 燁聯將提反傾銷調查

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

越南低價不銹鋼持續進口台灣，燁聯（9957）昨（4）日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集相關事證，資料備齊後正式向財政部提出反傾銷調查。

燁聯表示，根據海關進出口資料顯示，越南進口不銹鋼冷軋至台灣數量2023年僅2,066噸，2024年大幅增加至3.05萬噸。

今年累計至5月進口量已達1.54萬噸，5月單月進口量高達6,500噸，較去年月均量2,544噸多出近4,000噸，增幅250%。

6月越南進口數量仍維持在約4,000至5,000噸高檔，報價低於國內市場流通行情，越南「量增價跌」持續傾銷不銹鋼冷軋至台灣市場，嚴重擾亂國內鋼市並造成產業實質損害。

據World Stainless統計，越南不銹鋼冷軋產能近年大幅擴增，2009年產能僅25萬噸，至2024年已擴增3倍至76萬噸。越南2023年起將冷軋不鏽鋼大量傾銷至其他國家，各國紛紛採取相關貿易救濟措施反制。韓國今年4月底宣布對越南的冷軋不銹鋼課徵11.37%至18.81%反傾銷稅。越南轉為對台灣銷售，從2022年僅約400公噸，2024年暴增80倍至3萬多公噸。

業者指出，包括歐盟、美國等國皆針對鋼鐵產品設立高額關稅障礙，台灣目前鋼鐵仍零關稅，在門戶大開下，不銹鋼進口品遂大舉輸台，損害國內產業。

燁聯強調，近年來我國業者面對全球經濟疲弱，經營日益艱困，越南2024年起大量傾銷不銹鋼冷軋產品至台灣，導致不銹鋼行情無法反映合理成本，造成台灣產業實質損害，若不立即採取貿易救濟措施，恐危害國內產業發展。

不銹鋼 越南

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