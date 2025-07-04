量販超市雙雄掀炸雞大戰！家樂福推「五告厲害炸全雞」應戰

量販超市通路競爭升溫，今夏鎖定高人氣「炸雞」品類掀起促銷戰。全聯近日推出「炸雞桶」搶攻熟食市場，主打每桶279元、平均每塊炸雞不到26元，引發消費者熱議。家樂福也不落人後，推出「五告厲害炸全雞」系列活動，主打現點現炸、強調品質差異，雙雄炸雞攻防戰正式開打。

全聯表示，炸雞桶自5月底起在北中南共15家門市陸續上架販售，內容包含5支棒腿與6支雞翅，共11塊，促銷價每桶279元，換算每塊炸雞平均約25.4元。該商品一推出即引發市場高度關注，後續將視消費反應擴大販售通路，提供更多門市供消費者選購。

初期販售門市包含南港旗艦店、文山興隆、內湖舊宗、淡水淡金、淡水淡大、泰山全興、楊梅中山北、龍潭北龍、苗栗正義、台中南門、東勢東關、員林、善化中山、左營博愛三、小港平和等15處，鎖定高人流商圈與家庭型顧客。

家樂福則宣布自7月5日至13日於全台量販店推出「五告厲害炸全雞」活動，全線炸雞商品祭出多項促銷，包含金脆手羽先（4支）特價58元、炸雞腿（3支）特價95元，自組炸雞桶（6腿4翅）優惠價248元，以及通路獨家販售的炸半雞從原價158元降至148元。

其中主打商品「五告厲害炸全雞」訴求每日油品檢測、現點現炸（需等40分鐘）、真空按摩入味及秘製醃料，強調「吹冷氣的雞」保有肉汁與彈性，每隻熟品重量約750至850克，售價398元，每日限定時段供應，並附上四款調味佐醬，主打差異化熟食體驗。

熟食商品近年成為零售業營收與客單價的重要推力，量販超市業者紛紛投入高CP值或特色化熟食開發，市場看，此波「炸雞大戰」除反映雙雄對夏季旺季的備戰布局，也突顯高毛利熟食對通路競爭的重要性，後續是否擴及更多品類或促銷延長，市場高度關注。