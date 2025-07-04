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新光保全45周年…啟動「員工持股信託」新制 共創永續新局

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全董事長吳昕東（中）參與員工活動。圖／新光保全提供
新光保全董事長吳昕東（中）參與員工活動。圖／新光保全提供

新光保全今宣布，自2025年7月起正式啟動「員工持股信託契約」制度，成為全台首家導入此制度的保全業者。此舉旨在強化留才機制、推動永續經營，透過信託專戶協助員工累積資產，實現企業成果共享，提升財務保障與企業歸屬感。

該制度以「雙向投入、共創價值」為核心理念，採自願參與機制，開放符合資格的員工參與。公司將提供獎勵支持，並由信託機構設立專戶進行專業管理，鼓勵員工與企業共同成長、建立長期夥伴關係。新光保全表示，這套制度著重於透明與信賴，期望透過實質參與，增進員工的成就感與責任感，同時深化企業認同感，進一步形成共創共擔的企業文化。

永續發展中心人資長劉佩玉指出，員工持股信託制度是公司落實人本理念與成果共享的重要實踐，不僅提升人才留任率，更強化企業與員工之間的信任連結，是打造幸福職場與實現共好發展的關鍵一步。

適逢成立45周年之際，新光保全推動此制度，象徵與全體員工攜手邁向下一個成長里程的決心。公司期盼藉此提升組織向心力與營運效能，達成員工、股東與企業三方共贏的目標，進一步強化企業競爭力與經營績效，也為吸引與留任優秀人才奠定制度基礎。

除制度創新外，新光保全也積極導入AI與數位工具優化營運流程，並持續提升員工福利，涵蓋調升伙食津貼、提高生育補助、增設語言及專業證照獎勵等，全方位關注員工身心健康與長期發展，全方位提升員工滿意度。

保全 信託 永續

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