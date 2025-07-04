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長榮航空被桃園市政府勞動局裁罰 組員派遣均符合規定、將提訴願

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航（2618）說明，桃園市政府勞動局實施勞動檢查，空勤組員超時工作違反勞動基準法第32條第2項規定，裁處罰鍰累計達新台幣180萬元。檢視空服組員派遣均符合航空器飛航作業管理規則（AOR），將評估依法提起訴願。

長榮航空表示，空服組員的派遣均符合航空器飛航作業管理規則（AOR），但空服組員的工時偶爾會因突發性因素受影響，例如天候、軍演、機場流量管制，以及乘客突發疾病而須轉降航班等，導致空服組員無法依原規劃班表執行勤務，但長榮航空都有持續檢視相關作業，盡力降低空服組員超時工作的情況發生，惟相關因素實無法事先預知，也很難避免，故將評估依法提起訴願。

新台幣 派遣 長榮航空

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