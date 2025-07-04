地震預言引熱議！信義代銷：亞洲地震頻傳 耐震建築更顯重要

近期網路盛傳7月5日將發生大地震的預言，引發民眾對地震的焦慮，也凸顯住宅耐震的重要性。根據內政部不動產資訊平台的資料，台北市屋齡40年以上的住宅比例已達40.2%，即每10間住宅中有4間屋齡超過40年。而早期的房子並無耐震規範，根據台灣地震學與建築專家分析，當台北發生規模6級以上的淺層地震，由於盆地效應與存有大量30年以上老屋，推估會有4000棟的老屋倒塌，影響居住安全。

台北市住宅屋齡普遍偏高之外，大安區的老宅比例更高，成為全市之冠。此外，2024年大安區屋齡超過30年的住宅交易占比高達71.5%，信義代銷表示，數據顯示該區老屋交易活絡，反映出新屋供給有限的現實。

回顧去年4月3日清晨，花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台劇烈搖晃，導致東部多處建物倒塌與基礎設施損壞，甚至遠至台北都能明顯感受到地牛翻身的威力。這起地震再次提醒我們，台灣位於環太平洋地震帶，天災風險無所不在，對住宅的結構安全與生活健康帶來極大挑戰。

在《我們的島》報導中，葉錦勳博士也曾表示：「如果發生震度六級以上地震，台北市建築物全倒大約4,000到5,000棟，全半倒（包含嚴重損壞）可能會超過1到2萬棟，傷亡人數大概4,000到1萬人，大部分傷亡都是建物損壞造成，希望老舊的建築物盡快做耐震評估跟補強。」

信義代銷表示，最近寶舖建設推出的「寶舖全健築知行」建案，打造抗震與健康兼備的住宅，耐震能力達0.41G 與核電廠同級，導入WELL健康建築、BIM數位孿生技術，實現建築全生命週期管理，並與瑞士再保Swiss Re合作，取得全台首張建築物結構安全保障保險（IDI），保額達8.9億元，讓建築在地震頻繁的台灣有更保障生命安全的耐震能力。