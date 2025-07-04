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SCFI運價指數連四跌！周跌幅5.26% 歐洲線上揚、美西線跌最慘

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連四跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連四跌。示意圖／ingimage

運價指數連四跌！最新一期運價四大主要航線歐洲線上揚，遠東到北美線的繼續下滑，美西線跌幅擴大，使得本周上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於4日出爐，指數下跌98.02點至1763.49點，周跌幅5.26%。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價連續二周上揚，每TEU(20呎櫃)達2,101美元，較前一期上漲71美元，周漲幅3.49%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,869美元，較前一期下跌116美元，周跌幅3.88%。

北美線搶運潮力度減緩，再加上新船投入過多，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,089美元，較前一期下跌489美元，跌幅達18.96%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,124美元，較前一期下跌593美元，跌幅12.57%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元，跌幅0.66%；遠東到日本關西、遠東到日本關東以及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。

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