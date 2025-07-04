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三商餐飲線上新品牌「鍋麵家」 推出鴕鳥肉鍋麵

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲今年推出全新線上品牌「鍋麵家」，並導入話題新品，以高營養、低碳足跡的鴕鳥肉，與在地新創「有心肉舖子」共同開發全新鍋麵組合。三商餐飲/提供
三商餐飲今年推出全新線上品牌「鍋麵家」，並導入話題新品，以高營養、低碳足跡的鴕鳥肉，與在地新創「有心肉舖子」共同開發全新鍋麵組合。三商餐飲/提供

三商餐飲（7705）今年推出全新線上品牌「鍋麵家」，並導入話題新品，以高營養、低碳足跡的鴕鳥肉，與在地新創「有心肉舖子」共同開發全新鍋麵組合。三商餐飲表示，此次導入鴕鳥肉，不僅拓展餐飲選項，更以實際行動推動產業低碳轉型。

三商餐飲藉由雲端廚房發展線上餐飲品牌，繼「咖意哩」後，「鍋麵家」為第二個線上餐飲品牌，消費者可藉由兩大外送平台，foodpanda與Uber Eats點餐，目前主要服務地區在新北市板橋。三商餐飲表示，線上餐飲品牌經過測試後，若符合市場需求，將導入成為實體門市的餐飲品牌，像是「咖意哩」目前已有實體門市，落腳在遠雄汐止購物中心。

鴕鳥肉鍋麵目前已於「鍋麵家」線上通路限量開賣，結合健康、新奇與永續概念，為餐飲市場注入嶄新話題。三商餐飲表示，鴕鳥肉素有「紅肉中的白肉」之稱，具備高蛋白、低脂肪與低膽固醇等特性，適合重視健康飲食與體態管理的族群。相較於傳統大型牲畜，鴕鳥飼養所需水資源與土地面積更少，碳排放也相對低，成為國際間推動低碳飲食的焦點選項。此次「鍋麵家」將鴕鳥肉融入鍋麵設計，帶來創新口感，也體現環境友善飲食的可能性。

本次聯名合作由三商餐飲「台灣美食新創加速器」計畫促成，持續扶植更多具理念的餐飲新創，讓好產品有機會被市場看見，透過產品設計、營運輔導、通路資源整合及市場曝光等多元支持，協助新創團隊進一步拓展影響力。「有心肉舖子」專注於永續肉品的開發與推廣，本次合作即為加速器計畫推動新創與企業共創成果的實例之一。

脂肪 餐飲

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