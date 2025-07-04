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董芸芸接任台中至善扶輪社社長 延續愛、展望與未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
銀櫃集團雲極建設開發形象總監董芸芸接任台中至善扶輪社社長。記者宋健生/攝影
銀櫃集團雲極建設開發形象總監董芸芸接任台中至善扶輪社社長。記者宋健生/攝影

台中至善扶輪社舉行「2526年度第二屆社長就職典禮」，在眾多貴賓與社友見證下，創社社長CP Education方嘉綺光榮卸任，並由新任社長Runway董芸芸正式接棒，表示將承接扶輪精神，帶領團隊邁向新一年度的使命與挑戰。

由至善扶輪社長期贊助的熱愛生命文教基金會「凡星樂團」，現場帶來溫暖人心的音樂演出，以音符傳遞公益與生命的熱情；而來自至善國中的武術表演，更展現年輕世代的精神與活力，獲得現場熱烈掌聲。

新任社長董芸芸為銀櫃集團雲極建設開發形象總監，更為靜宜大學、大葉大學等美姿美儀講師，並創辦城市移動美學理念，屢獲好評。董芸芸表示，未來將延續社團初衷，凝聚更多志工與資源，實踐扶輪「以行動實現希望」的精神，讓扶輪的善意與溫暖持續在社會中流動。

董芸芸指出，至善扶輪社自創社以來，始終秉持「學習、服務、聯誼」的核心宗旨，積極投入社區關懷與教育公益。

社團長期與熱愛生命文教基金會合作，支持弱勢家庭兒少的音樂與才藝發展，並透過巡迴表演、志工服務、生命教育等方式，讓孩子從受助者轉變為貢獻者，真正落實「手心向上轉為手心向下」的理念。

此外，社團也積極響應扶輪全球倡議，規劃推動青少年心理健康、自殺防治、偏鄉教育資源等項目，透過實際行動串聯社會資源、翻轉生命困境。

董芸芸表示：「我們將延續社團的初衷，讓扶輪精神落實在生活之中，成為社會穩定與溫暖的力量。」

偏鄉教育 志工 社團

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