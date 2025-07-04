酷航增開三航點 迎接年底旺季擴班應市

新加坡航空集團旗下低成本航空酷航（Scoot）看準年底旅遊旺季商機，宣布將於今年第4季新增越南峴港、芽莊與馬來西亞哥打巴魯三大航點，並同步調整東南亞及澳洲多條航線的航班頻率，藉由強化區域網絡布局，搶攻年底假期與觀光旺季客流。

酷航表示，峴港、芽莊及哥打巴魯3條新航線將自今年10月起分階段開航，並於2026年初完成班次擴增。加上既有航網優化，預期年底前可提升航班靈活度與航點覆蓋率，強化轉機中樞「新加坡樞紐」的區域競爭力。

根據酷航規劃，台北出發經新加坡中轉前往峴港、芽莊、哥打巴魯的航班將於10月下旬至11月陸續開航，包括，峴港線自10月20日起開航，每周3班，12月起增至每日1班；芽莊線自11月21日起營運，每周2班，2026年1月起增為每周5班；哥打巴魯線自10月26日啟航，每周2班，2026年起增至每周5班。

航班皆由空中巴士A320系列與Embraer E190-E2等中短程機型執飛，主打靈活機隊調度與高班次密度，鎖定中距離休閒市場與自由行旅客需求。

除新航點外，酷航亦同步擴大既有市場運能，自2025年7月至9月起，針對印尼、菲律賓、泰國與澳洲市場進行多項航班調整，印尼雅加達線自7月起每周由25班增至28班；菲律賓克拉克、達沃與馬尼拉線合計增加航班7班，其中馬尼拉線將引入波音787寬體機提升運能；泰國合艾線將於9月起由每周10班增至11班；澳洲雪梨與珀斯線分別於7月與8月起，調整為每周14班，全面擴充假期航班供給。

酷航指出，伴隨旅遊需求穩定回溫，加上各國邊境政策鬆綁與區域經濟活動頻繁，年底旺季預期將出現旅運高峰。透過新增航點與提高班次，可更有效分散客流，並滿足商務及休閒旅客多樣化需求。目前新航點已全面開放訂位，台北出發單程含稅優惠價最低新台幣3,343元起，可透過酷航官網與授權通路預購。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，未來仍將積極尋求拓展機會，持續深化亞洲與澳洲航網布局，「我們將以更多航班、更多航點，滿足旅客對探索世界的渴望，並進一步提升酷航在區域市場的競爭優勢」。