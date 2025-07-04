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日本地震預言發酵？ 桃機最新數據揭預言對出境影響

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
根據桃園國際機場最新出境人數統計，6月28日至7月4日這7天的出境人次，較去年同期小幅減少208人次。圖為桃機第二航廈旅客入境情形。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
根據桃園國際機場最新出境人數統計，6月28日至7月4日這7天的出境人次，較去年同期小幅減少208人次。圖為桃機第二航廈旅客入境情形。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

近期「日本大地震預言」在網路廣泛流傳，雖然氣象與地震專家多次闢謠，但是否影響國人赴日旅遊意願，引發關注。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰4日指出，根據桃園國際機場最新出境人數統計，6月28日至7月4日這7天的出境人次，較去年同期小幅減少208人次，顯示可能有部分民眾因此延後出發或改變計畫。

黃正聰分析，今年1至4月整體出國人次年增約7%，可見民眾出國旅遊的需求仍相對強勁。然而觀察6月下旬至7月初的數據，與去年相比略有縮減，雖然規模不大，但或與近期地震預言引發的疑慮有一定關聯。

以6月30日單日數據為例，桃機出境人次較去年同日減少9,934人，但黃正聰也提醒，去年的6月30日是周日，今年則為周一，假日與非假日基期不同，是造成落差的主因。

整體來看，旅遊市場並未出現明顯衰退，旅行社也觀察到出國旅遊熱度持續升溫。旅天下指出，受惠於2025年下半年新增多個國定連假，帶動旅遊規劃的彈性與頻率，加上2026年寒假與春節連假合計長達30天，民眾開始提前規劃中長線行程。

觀察近期訂單量，整體較去年同期成長逾兩成，熱門產品集中在日本、韓國的賞楓與滑雪行程，以及歐洲長天數旅遊，訂單能見度甚至直達明年3月。

雄獅旅遊則指出，2025年暑假期間東北亞與東南亞航線的機位供給相對充足，團費方面，東南亞線價格大致與去年持平，日本與韓國團費甚至較去年下滑約二成。從目前暑期最受歡迎的團體旅遊目的地來看，釜山位居榜首，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道及泰國。雄獅（2731）表示，樂園、海島與文化節慶等主題商品最受歡迎，且釜山、九州、北海道等非一線都會區的受青睞程度顯著提升，反映出二線城市逐漸成為台灣旅客的新寵。

日本 東南亞

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