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宏佳騰：今年營運看佳 越南廠扮全球供應鏈採購要角

中央社／ 台北4日電

宏佳騰總經理特助鍾亞成今天下午表示，宏佳騰今年業績可望較2024年成長；美越貿易協議底定，越南廠可扮演全球供應鏈採購的角色。宏佳騰今天也宣布全新品牌識別，宣示整合油電產品線及加速海外市場布局

國際重型機車展今天上午登場，宏佳騰盛大參展，下午舉行新車發布會，會中鍾亞成接受媒體短暫採訪。

美國日前與越南達成關稅及貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅。鍾亞成表示，宏佳騰一開始在越南設廠，就鎖定當地消費市場需求，機車產品出口也沒有其他供應鏈因素影響，宏佳騰也持續在台灣和越南兩地布局，可依據產品特性和消費者需求彈性因應。

他說明，越南廠積極開發新產品和新客戶，台灣布局大客戶的穩定產品持續產能，越南廠除了製造外，也扮演全球供應鏈採購的角色，未來視情況擴大越南投資。

記者提問新台幣匯率近期強升是否影響，鍾亞成分析，宏佳騰ODM代工業務匯率以年為單位，相對穩定，不會因短期大幅波動產生影響。

展望今年營運，鍾亞成指出，美國與越南關稅底定，「確定比不確定好」，宏佳騰未來布局方向明確，今年營運可較去年佳。

宏佳騰在會場正式揭曉全新品牌識別，宏佳騰表示，以「全面布橘 油電新進擊」為核心訴求，宣告品牌進入油電並進、全球布局的里程碑，以Aeontek宏佳騰作為品牌唯一識別名稱，與全球市場接軌，強化品牌識別度。

宏佳騰也啟動通路2.0計畫，輔導全台門市轉型為油電並營模式，目標門市年增率可達10%。

宏佳騰 布局 越南

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