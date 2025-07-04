新光保全啟動員工持股信託 邁向永續共榮新里程

為強化人才留任機制，推動企業永續經營，新光保全4日宣布正式啟動「員工持股信託契約」制度，成為全台首家導入該制度的保全業者。該制度將自2025年7月起實施，透過信託專戶協助同仁累積資產，進而共享企業成果，提升財務保障與企業歸屬感。

新光保全表示，該制度以「雙向投入、共創價值」為核心理念，開放符合資格的同仁參與，並提供相對應的獎勵支持。由信託機構設立專戶並進行專業管理，鼓勵同仁與公司共同成長，建立穩健長遠的夥伴關係。本制度採自願參與機制，開放符合資格同仁參與，強調透明與信賴。

永續發展中心人資長劉佩玉指出，此制度的啟動，是新光保全落實人本理念與推動成果共享的具體行動。「幸福職場的關鍵，在於讓同仁參與企業成長、發揮所長，感受到貢獻有價與未來可期。這不僅是留才措施，更是實現共創文化的關鍵實踐。」她進一步表示，透過實質參與，有助於提升成就感與責任感，深化企業認同，逐步形成共創共擔的文化氛圍。「這項制度也強化組織與人才間的信任連結，為企業邁向永續經營奠定基礎。」

值此成立45周年之際，新光保全推出員工持股信託制度，象徵公司攜手全體同仁邁向下一個成長里程的決心。制度實施後，將有助於提升凝聚組織向心力、提升營運效能，實現員工、股東與企業三方共贏，並進一步強化經營績效與人才競爭力。為吸引與留任優秀人才奠定制度基礎。

此外，新光保全近年積極導入AI與數位工具，持續優化營運流程，亦重視同仁身心健康與長期發展。為打造優質職場，公司持續精進各項福利措施，包括調升伙食津貼、提高生育補助、增設語言與專業證照獎勵，全方位提升員工滿意度。

新光保全將持續秉持人本思維驅動數位轉型，打造永續共好的企業典範。