快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

新光保全啟動員工持股信託 邁向永續共榮新里程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全啟動員工持股信託制度邁向永續共榮新里程。業者提供
新光保全啟動員工持股信託制度邁向永續共榮新里程。業者提供

為強化人才留任機制，推動企業永續經營，新光保全4日宣布正式啟動「員工持股信託契約」制度，成為全台首家導入該制度的保全業者。該制度將自2025年7月起實施，透過信託專戶協助同仁累積資產，進而共享企業成果，提升財務保障與企業歸屬感。

新光保全表示，該制度以「雙向投入、共創價值」為核心理念，開放符合資格的同仁參與，並提供相對應的獎勵支持。由信託機構設立專戶並進行專業管理，鼓勵同仁與公司共同成長，建立穩健長遠的夥伴關係。本制度採自願參與機制，開放符合資格同仁參與，強調透明與信賴。

永續發展中心人資長劉佩玉指出，此制度的啟動，是新光保全落實人本理念與推動成果共享的具體行動。「幸福職場的關鍵，在於讓同仁參與企業成長、發揮所長，感受到貢獻有價與未來可期。這不僅是留才措施，更是實現共創文化的關鍵實踐。」她進一步表示，透過實質參與，有助於提升成就感與責任感，深化企業認同，逐步形成共創共擔的文化氛圍。「這項制度也強化組織與人才間的信任連結，為企業邁向永續經營奠定基礎。」

值此成立45周年之際，新光保全推出員工持股信託制度，象徵公司攜手全體同仁邁向下一個成長里程的決心。制度實施後，將有助於提升凝聚組織向心力、提升營運效能，實現員工、股東與企業三方共贏，並進一步強化經營績效與人才競爭力。為吸引與留任優秀人才奠定制度基礎。

此外，新光保全近年積極導入AI與數位工具，持續優化營運流程，亦重視同仁身心健康與長期發展。為打造優質職場，公司持續精進各項福利措施，包括調升伙食津貼、提高生育補助、增設語言與專業證照獎勵，全方位提升員工滿意度。

新光保全將持續秉持人本思維驅動數位轉型，打造永續共好的企業典範。

人本 保全 職場

延伸閱讀

餐飲業福利加碼 留住員工

銀行保管箱別這樣用！他猝逝家人開箱全傻了：都要課遺產稅

彰銀 推廣信託奪三獎項

一銀創新信託 拿到三大獎

相關新聞

三商餐飲線上新品牌「鍋麵家」 推出鴕鳥肉鍋麵

三商餐飲（7705）今年推出全新線上品牌「鍋麵家」，並導入話題新品，以高營養、低碳足跡的鴕鳥肉，與在地新創「有心肉舖子」...

日本地震預言發酵？ 桃機最新數據揭預言對出境影響

近期「日本大地震預言」在網路廣泛流傳，雖然氣象與地震專家多次闢謠，但是否影響國人赴日旅遊意願，引發關注。靜宜大學觀光事業...

森崴能源與菲律賓 ComClark 集團合作 加速能源轉型與智慧電網發展

森崴能源（6806）4日宣布，與菲律賓電信巨擘 Converge ICT Solutions Inc.的母公司ComCl...

日幣「甜甜價」刷新紀錄！他靠1招換到1：0.19 網盛讚：甜到蛀牙

受惠新台幣強勢升值，今（4）日台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2026，創下史上最甜換匯紀錄，10萬元台幣可多換近7萬日圓。PTT網友瘋狂討論此一匯率變動，有人興奮大喊「甜甜價！」，也有人戲謔表示「每天都是史上最甜」，更有網友直言「0.19才叫便宜」，形容匯率行情像在「糖尿病邊緣徘徊」。

雙北房價哪跌最多？信義區居然上榜 業者曝原因

歷經房市震盪，雙北已有9個行政區中古屋價格出現修正，呈現「蛋黃蛋白兩極化」現象，集中於台北市高價區與新北市親民地段。大家...

台北南港寵物展登場 聯合東方完整呈現智能養寵生態系

全球寵物科技市場蓬勃發展，台灣「毛孩經濟」規模已達631億元，顯示寵物在家庭中的地位日益提升，智慧化養寵已成新趨勢。作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。