遠百總經理徐雪芳掌舵百貨協會八年有成 開拓創新格局

中華民國百貨零售企業協會（百協）是在台灣規模最大也是最主要的百貨公司協會，在上個月剛完成理監事改選交接，在過去的八年間，理事長是由遠百總經理徐雪芳擔任，她不僅促成多家百貨業者加入協會、壯大產業凝聚力，更致力推動業界創新、人才培育與國際交流，為協會奠定穩固發展基礎。

徐雪芳在任內期間，創設「零售創新卓越獎」，擴大基層優良從業人員的獎勵機制，並攜手業界推動傳承與創新。更首次促成與國外百貨協會正式拜會交流的紀錄，拜訪「日本百貨店協會，讓百協在國際連結、服務創新、公益參與及業務拓展等面向取得實質成果。

百協秘書長王明倫回憶，2020年疫情初期國內口罩供應緊張，徐雪芳當機立斷表示：「百貨業屬於第一線服務產業，務必與政府單位溝通取得協助。」經協會迅速反應，成功爭取政府支援，定期向會員業者配送口罩物資，協助同業度過防疫難關，展現強大整合力。

除強化內部凝聚與產業應變力外，徐雪芳亦積極推動與國際百貨業的交流。除了定期率團參與亞太零售大會（APRCE），2024年更帶領協會成員逾20人赴日，拜會日本百貨店協會，並與高島屋、伊勢丹、GINZA SIX等日系百貨高層進行實務交流，深入了解其營運模式與服務流程，首度開啟台日百貨協會官方交流，為雙方建立穩固溝通與合作基礎。

王明倫指出，徐雪芳任內積極探索零售實務與創新趨勢，拓展產業經營視野，也成功提升台灣百貨業在國際上的能見度，為業界發揮實質的「國民外交」角色。

此外，百協定期召開理監事會議，會議中也對於百貨業時事問題進行討論；對於全球性的缺工問題，會員代表們對於百貨業的專業人才的培訓與營運創新的迫切性都感同身受。

身為百貨協會的大家長，2016年甫接任理事長的徐雪芳當下即提出，用鼓勵的方式，帶動從業人員的服務熱忱與創新的活力，從而創設「零售創新卓越獎」，鼓勵從業人員在營運、管理、服務、行銷等領域，勇於突破框架，提案創新，還增加了優良百貨從業人員的海外考察獎勵名額，透過競賽獎勵和觀摩學習兩道機制，帶動人才創新與營運活力。透過這個機制，過去這8年，百協總共表揚了11件創新提案、120位優秀的百貨從業人員。